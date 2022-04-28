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28/04/2022

租運動場「甩底」康文署放生 稱使用率達99% 惟8成屬緩跑人士

#康文署 #運動場 #審計署 #緩步跑 #炒場
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　　【晴報專訊】康文署管理全港25個運動場，在2016年起5年內的平均使用率高達99%。惟審計署發現，當中有8成都屬緩步跑人士，認為未反映實際使用率，同時署方未有按指引處理訂場及取消預訂，最少4宗預訂後「甩底」，仍獲放生。有用家指，康文署轄下其他體育設施亦因同樣管理問題助長「炒場」。

 

（資料圖片）


　　康文署運動場主要供學校或機構舉辦田徑活動，但平日亦會開放予公眾作緩步跑。審計署指，據康文署紀錄發現，在2016至2019年期間，運動場平均使用率逾99%，但逾80%都只是緩步跑，到疫情爆發的2020年更高達96.3%。審計署認為，有關統計方式未能反映場地主要功能的使用率，認為康文署日後規劃運動場，應要考慮主要功能的使用率。

租用申請資料不齊 照獲批

　　報告又提到，康文署處理訂場申請以及取消預訂都無按指引，在150宗學校或機構成功租場個案中，有68宗無使用指定表格或資料不齊，但同樣獲批；22宗獲批後取消預訂或未有取場，但只有4宗按指引提前20日通知康文署，餘下個案只有1宗有提供書面理據並獲接納；其餘13宗無通知日期紀錄或是否接納，有4宗更是無提供理據，署方亦無發出違規通知書；另最少3個運動場無妥善備存簽場紀錄，未能查核租場者身份。

　　康文署回應稱，規劃時一直有考慮運動場主要功能，又已提醒人員處理訂場申請以至是取消預訂時，須遵守訂場指引，又稱場地經理會妥善備存紀錄及作每月報告。

　　康文署場地管理向來被詬病，審計署點出的問題亦非「冰山一角」。五旬節聖潔會永光書院體育科主任梁超賢指，以往校隊租用署方場地練習，只要下一節無人預訂便可「執雞」使用，惟後來署方取消有關安排，即使有訂場者「甩底」，亦不准使用，場地丟空造成浪費，惟對炒家而言卻無損失，「訂10節有8節轉到手已經贏咗」，認為要加強罰則，如暫停未如期取用場地者的預訂權，才可打擊炒風。

場館管理差 用家批助長炒場

　　全職籃球教練劉嘉豪更指，署方查核申請及簽場不嚴，結果有人輕鬆以不同團體身份霸佔大量節數，甚至知道有教師濫用學校優先權訂場自用，但認為「愈打擊愈炒」，例如署方指會突擊檢查訂場者是否在場，「大條道理加價要佢（炒家）留喺到」；即使取消訂場，損失的仍是用家，「畀咗錢都係無得用」。他坦言，目前參與運動的市民愈來愈多，機構開班受歡迎，更有條件付「炒價」，故只能靠增加供應才能解決。

　　審計署按規劃標準及本港人口推算，認為目前運動場較標準少4.6個。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指，場地不足需要政府由政策層面入手解決，但康文署管理場地不足亦要負責，惟稱不一定員工懶惰或失責，即使員工有志改善管理手法，卻遭上司反對，情況或要寄望下屆政府才有改善。

 

轉載自: 晴報

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