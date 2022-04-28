路署修葺延1年封路21月 爆水管水務署花49日閂掣 街坊最長7日無水沖廁

【晴報專訊】市民常見街道上突然爆水管水浸，或經年修路阻礙行人。審計報告發現，水務署和路政署在管理和維修上出現諸多延誤，有個案接到滲漏報告後足足花49日才能閂鹹水掣，市民「無水沖廁」長達7日；更有「爆裂熱點」水管花逾6年半才修復。另有4條行人路修復工程平均延遲半年，九龍城區有行人路更延誤達1年完工，期間封路達21個月。



審計報告指，水務署在2018年至2021年3月，接獲2,544宗涉海水供應系統投訴，44%涉無沖廁水或供水欠佳，26%涉水管滲漏或爆裂。惟署方處理遲緩，四分一個案花1至12個月才完成跟進。



同期105宗爆鹹水管個案中，73宗由水管腐蝕導致，19宗屬重大水管爆裂緊急事故，惟93%水管出事前從未被識別為高風險，致未列入改善工程。但即使被識別為「爆裂熱點」，有13處水管平均花4年半仍未完成改善，最長更花逾6年半。

水務署在接獲6,193宗鹹水管滲漏報告後，平均花22小時才能閂水掣。（資料圖片）



而水務署在接獲6,193宗鹹水管滲漏報告後，平均花22小時才能閂水掣，最長更要花49日，延誤原因竟是「工地因其他情況受阻」；當中217宗因此「無水沖廁」達24小時至7日。



近百人因路毀受傷索償



另路政署在2018年至2021年7月期間錄得逾1.9萬宗行人路損毁投訴，99名巿民報稱因而受傷索償。審計署去年7、8月兩度視察發現，5區內35條需「7日一檢」的行人路中，多達183處損毁未被修復，當中14項更可能構成危險，涉及鋪路磚缺漏、高低差、磚縫過闊等。



審計署亦在228個公共行人路修復工程中，抽查20個項目，結果發現，截至去年6月僅6項目完工，當中4條行人路平均延期半年完成，1條在九龍城區的行人路工程更延期達1年，前後分段封路達21個月，令居民「無路可走」。



水務署及路政署接納審計報告建議。水務署解釋因有其他更緊急個案，才致延誤。路政署指不少工程涉及私樓通道，與居民溝通需時較預期長。