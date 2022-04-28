姜濤預告生日出新歌 MIRROR忙於應付紅館騷飛債

【晴報專訊】電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille，昨日假九展Star Hall舉行發布會，行政總裁魯庭暉率領旗下藝人「大曬冷」。MIRROR前日宣布開十場紅館演唱會，12子直言收到不少親朋戚友的訂飛要求，令他們十分頭痛。而本周六23歲生日的姜濤，則透露將於當日出新歌，非常驚喜。

（左二起）導演杜琪峯、鄭保瑞及游乃海等出席，並接受谷德昭（左）訪問。

「6膠」期望盡快開拍《膠戰》第三季。

魯庭暉

MakerVille昨日舉行發布會，期間行政總裁魯庭暉致辭，他說︰「MakerVille係一個聚集Makers嘅地方，台前幕後致力發展內容創作、藝人管理同活動業務三方面。」席間又安排旗下藝人MIRROR演繹新歌《Innerspace》，ERROR及COLLAR等亦有上台表演。



不擔心官方歌迷會管理混亂



席上宣布將為MIRROR成立官方歌迷會，隊長楊樂文（Lokman）表示︰「其實仲未確實成立嘅，仲有少少嘢要處理，我估會有多啲我哋嘅資訊，好似買演唱會飛嗰啲。（係咪公司送畀你哋嘅禮物？）都係嘅，大個仔啦，都係時候成家立室，咁先夠體面！」不過，12位成員本身各自有歌迷會，會否擔心管理出現混亂？副隊長江熚生（AK）直言︰「公司要管理我哋12個嘅fans club係有啲難，所以依家都處理緊，睇下點先可以好順暢咁管理。」



MIRROR前日宣布將於七月尾至八月初舉行十場紅館個唱，坊間即出現撲飛潮，問12子可有為「飛債」而煩惱？AK笑謂︰「我啲中學同學搵我要飛，就連以前坐隔籬位、無講嘢嘅同學都搵我，我阿媽直頭話『每場要五張』，我問番阿媽『我喺邊度變畀你呀？』」陳瑞輝（Frankie）亦表示有小學同學聯絡，要求個唱門票；Lokman則說︰「我覺得最恐怖係啲朋友嘅朋友嘅親戚要飛，係情感攻擊。」而盧瀚霆（Anson Lo）坦言︰「我啲親戚好『狼死』，有個親戚最勁要50幾張，我只能講一句『盡力』。」問及會否加場以應付需求？Lokman稱暫時未收到消息，但相信反應好有機會加場。



另外，將於本周六23歲生日的姜濤，透露當日將會推出他的「第十胎」新歌，並預計會在工作中度過；至於演唱會飛債，他自言︰「本身無乜朋友……」Lokman即說︰「咁你啲飛不如畀我。」AK搞笑道︰「其實我有好多朋友，畀啲飛我。」姜濤連忙笑稱︰「其實我都好似有好多（朋友）。」