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28/04/2022

電力水務股有資金支持

#港股
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　　昨日33板塊升跌情況︰
　
　　迄12:30，上升板塊︰10；下跌板塊︰23。
　
　　至4:30收，上升板塊︰21；下跌板塊︰12。
　
　　前市恒指收︰19934.71；
　
　　昨市恒指收︰19946.36，升11.65。
　
　　前市期指收︰19973；
　
　　昨市期指收︰19931，跌42。
　
　　前市低水︰36.29；昨市低水︰15。
　
　　前市大市成交︰1227.95億元；
　
　　昨市大市成交︰1251.46億元，增23.51億元。
　
　　前市期指成交︰165339張；
　
　　昨市期指成交︰128051張，減37288張。
　
　　昨市午市上升板塊，成交亦見稍增，應是為今日期指結算作準備，估計今日市會造好些，但淡勢壓力仍在，要期指能企上20757上才可望好。
　
　　昨日電力、水務股見有資金支持。　

 

(資料圖片)

　
　　銀行和地產板塊仍見下跌，此兩板塊屬主力板塊，此兩板塊不升，後市難望好。
　
　　估計期結後，港股仍要走弱一至兩星期，才望能找到支持，整固後才反彈。

 

 

 

 

 

　　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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