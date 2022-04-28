電力水務股有資金支持

昨日33板塊升跌情況︰



迄12:30，上升板塊︰10；下跌板塊︰23。



至4:30收，上升板塊︰21；下跌板塊︰12。



前市恒指收︰19934.71；



昨市恒指收︰19946.36，升11.65。



前市期指收︰19973；



昨市期指收︰19931，跌42。



前市低水︰36.29；昨市低水︰15。



前市大市成交︰1227.95億元；



昨市大市成交︰1251.46億元，增23.51億元。



前市期指成交︰165339張；



昨市期指成交︰128051張，減37288張。



昨市午市上升板塊，成交亦見稍增，應是為今日期指結算作準備，估計今日市會造好些，但淡勢壓力仍在，要期指能企上20757上才可望好。



昨日電力、水務股見有資金支持。

(資料圖片)



銀行和地產板塊仍見下跌，此兩板塊屬主力板塊，此兩板塊不升，後市難望好。



估計期結後，港股仍要走弱一至兩星期，才望能找到支持，整固後才反彈。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

