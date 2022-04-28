基建重招穩經濟及股市

穩經濟是國家四五月份重要政策工作，日前中央財經委員會第十一次會議研究全面加強基礎設施建設問題，其中提出「要適度超前，布局有利於引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時把握好超前建設的度。」

關於基建適度超前，象徵著「穩增長」的明確目標，資本市場中基建產業鏈上下游可望受益。不過，投資市場亦需要留意環球原材料價格上升，導致成本上揚的問題，而其他相關貨幣財政政策同步需要進一步配合。

(CNS)

筆者早前接受內地第一財經訪問，特別提到從投資、內需、外貿「三駕馬車」而言，內需和外貿都受到一定壓力，基建是投資重要一部分，會是市場關注的一個範疇。預計2022年把部分基建項目提前進行，另外部分節能環保項目也會受益，總體來說也需要流動性等其他政策進一步支持。

筆者友人亦分享了不少觀點，近期環球原材料價格高漲，若基建投資計劃規模較大，中央強調要加快基建投資，的確可以對衝出口、內需對GDP的壓力，能提前加碼基建提升投資端的動能。不過，具體而言，對部分價值低估的基建龍頭企業是短線業績之刺激機會，但長期而言，仍需要考慮持續性的問題。

內地亦有專家友人指出基建發力的確存在空間，但布局要適度超前，交通、能源、水利等是重點方向。有機構梳理了內地24個省級行政區發佈的2022年重點或重大項目的年度計劃投資完成額，其中16個同比取得8%及以上增長，反映大多數省份項目儲備應較充裕，與此同時，參考以往的歷史數據，相關投資計劃完成率亦頗高。隨著內地疫情逐漸好轉，將帶來更好的投資落地條件，當中，交通、能源、水利等基建的建設節奏有望加速。

在全國全面加強基建和擴大內需同時發力，重點在於取得長期與短期發展目標的平衡，對市場肯定是重大正面因素。由於產業協同效應明顯，所以宏觀和微觀所能拉動的影響面廣闊，對不少基建細分產業的上下游都會有拉動作用。故此，從投資布局上，影響面所及的基建、地產、金融及資源板塊均具備一定的投資參考價值。