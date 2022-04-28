世界上有「免費早餐」？IG兩個動作，即免費食麥當勞新餐肉蛋漢堡！Green Morning！（附其他優惠）

除了「今晚食乜餸」，每天早餐吃甚麼都令人頭痛，日日餐蛋麵、奶茶，就算吃不厭，也擔心隨時「三高」！麥當勞近年推出多款新早餐，特別一提早年與Green Monday合作推出的「新餐肉」系列早餐，反應不俗；最近再下一城，推出新配方新餐肉系列，將餐肉升級，推出減鹹版本，感覺更light，罪惡感大減。

新餐肉早餐系列選擇甚多，包括新餐肉蛋漢堡、新餐肉炒蛋包、新餐肉精選套餐和新餐肉珍寶套餐。新版本不但同樣確保零油煎煮，同時保留原版新餐肉不含膽固醇和無添加防腐劑的優點，吃得安心。

咁多款新餐肉早餐當中，最想試新餐肉蛋漢堡！如果你同我一樣，而家仲有機會免費吃！皆因Green Monday為慶祝10周年，最近顆拍麥當勞免費送出100,000個新餐肉蛋漢堡！想免費吔包，做以下兩件事！

新餐肉配搭香滑蒸蛋，加上軟滑芝士和出爐鬆餅，是早餐美味之選！減鹹配方可減少罪惡感！

1. Follow香港麥當勞IG @mcdonaldshk

2. 喺香港麥當勞IG指定個Post留言「我係Green Lover」

完成以上步驟，香港麥當勞IG將inbox你電子換領碼，可到餐廳免費換領新配方「新餐肉蛋漢堡」一個！數量有限，送完即止，想食免費早餐，快手喇！

查詢：IG @mcdonaldshk

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