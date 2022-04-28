【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出

從高科技製造業重鎮上海，到全球小商品集散地義烏，再到排名世界第一的煤炭運輸咽喉秦皇島……內地「堅持動態清零」最高原則之下，封控陸續有來。另一邊廂，汽車零件、消費電子、半導體等供應鏈的漣漪效應正在溢出。

解封或令港口處理能力爆煲

自3月底啟動封控措施，據Marinetraffic的實時數據，截至周四(28日)中午，停靠於上海港附近的船舶多達近1900隻；標普全球市場情報部就指，該港近日的擁堵程度已較3月初時增加約30%至40%。

積壓的影響包括，全球汽車晶片巨頭Onsemi上周宣布，暫時將位於上海的配送中心業務遷至新加坡和馬尼拉；全球最大航運公司馬士基亦宣布，暫停接收運往上海的冷藏貨櫃及危險品貨櫃訂單；台灣多間汽車車廠宣布減產、延長五一假期停工。

好消息是，上海單日新增感染者最新回落至萬宗以下。但物流界人士警告，一旦當地解除封鎖，大量庫存貨物集中釋放，將淹沒本地和海外港口的處理能力，恐令美國洛杉磯港、長灘港等今夏重演去年底的擁堵亂象。此外，目前走跌的集裝箱運價或再次飆升，進而推高消費品通脹。

美股業績期齊關注封控措施

上海抗疫現曙光，但在「小商品之都」浙江義烏，當地昨日起新加入全市封控之列；2021年，義烏快遞發送量高達92.9億件，歐洲的聖誕禮物、美國的競選標語、日本的百元商店，封控會否影響全球小商品供應鏈，倍受關注。

此外，毗鄰渤海的河北秦皇島海港區今日凌晨起同實施全域封控管理，區內坐擁的秦皇島港，有「全球最大公眾煤炭碼頭」之稱，刺激煤炭股憧憬奇貨可居，早市集體狂歡。

中國嚴格的封控措施更成為美股業績期的話題：德州儀器稱，因中國新冠防疫限制導致需求減少，預計第二季營收將降至42億至48億美元；微軟同稱，中國持續封鎖將對本季Windows OEM、Xbox遊戲機的供應產生負面影響；不過，達美航空就指，一旦上海解除封鎖，預計貨運訂單將抵銷限時的出口滯後。

隨著新冠疫情和俄烏局勢令全球化持續範式轉移，國際貨幣基金（IMF）預期今年全球貿易額僅增長5%。未來供應鏈勢更趨區域化和短程化，誰將受益？