Anson Lo贏Chill Club男金兼年度歌掀粉絲罵戰！教主OSIM廣告驚現TVB惹熱議？

剛剛舉行的本地流行音樂頒獎禮中，「教主」Anson Lo 盧瀚霆撼低人氣偶像姜濤，奪得男歌手金獎，其作品《 Megahit 》更榮登年度之歌，成為大贏家，風頭一時無兩。賽果令「姜糖」大感不滿，與「神徒」 掀起罵戰。

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Anson Lo 自出道以來，深受廣告商歡迎，代言品牌多不勝數，包括食品、手機、電器、保險、時裝、外賣速遞平台以至化粧品等等，「教主」的廣告無處不在。

近日 Anson Lo 作代言的 OSIM 廣告竟然在敵台播出，引起網民熱烈討論，不少人感到愕然無線竟讓對手 ViuTV 愛將「踩場」。事實上，TVB 並沒有規定其他電視台旗下藝人的廣告不可在該台出現，只是 MIRROR 作代言的品牌甚少在無線投放廣告，因而令人產生錯覺。

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早前社會事件發生，有網民呼籲抵制無線，廣告商更被網絡欺凌，不少客戶為免被滋擾，暫停在 TVB 投放廣告，引致無線收入大幅減少，直至現在社會回復穩定，客戶才重投 TVB 的懷抱。

OSIM 廣告片：