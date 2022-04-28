睇到題目，可能讀者以為Tina所指嘅「四月之星」必定係「唯一」特首候選人李家超，不過好可惜，「一人之選」真係無話題性可言，所以「四月之星」，我會話係屬於自由黨嘅立法會議員邵家輝。

（來源：邵家輝facebook）

唔知讀者有無留意，依家立法會正喺度審議緊取消強積金對沖嘅法例，目標係今屆政府完結前成功立法，喺2025年正式推出，到時打工仔如果被炒或者到退休，所得到嘅長期服務金或者遣散費就唔會被強積金僱主供款所對沖，無疑係打工仔嘅佳音。

呢個方案已經搞咗近十年，雖然方案優化之後再優化，政府甚至要拎三百幾億落水以協助僱主過渡，但係一講到取消對沖，商界必然係群起攻之。今次帶頭嘅正正就係代表批發及零售界嘅邵家輝，佢喺法案委員會之中以一敵百，諗住沿用泛民當年嘅三部曲「集合支持、瘋狂拉布、拖死議案」，希望推倒議案。

Tina聽聞，邵家輝一人之力開始得到回應，特別係來自選委界別嘅議員。眾所周知，1500個選委之中，大部分都係商家佬，就算唔係真正從商，但大多都係偏向保護商界嘅利益，所以選委開始發功，向不同嘅選委會界別議員「落藥」，希望能夠令取消對沖議案胎死腹中。要知道40個選委界別議員，佢地嘅選民正正就係1500個選委，一個講你唔聽，十個、幾十個前前後後同你講的話，自自然然就會擔心得罪呢班「老細」，所以無啦啦亦見到一向無就取消強積金對沖表過態嘅選委界別議員陳曼琪，亦都公開呼籲政府撤回議案，而聽聞心底裏都認為要取消議案嘅議員，數字一路上升之中。

無論你係唔係支持呢個議案都好，但邵家輝喺呢個議題上面真係出盡力反對，稱得上係充分代表到業界嘅利益，稱得上係「議員樣辦」，所以Tina要畀個「四月之星」邵家輝。至於呢個議案最終會唔會再次胎死腹中，Tina同相關人士打聽過，取消強積金對沖唔係一時三刻變出來，確實經過諮詢好多僱主團體，更重要係保障打工仔利益絕對係阿爺所支持嘅，暫時未知阿爺會唔會出手擺平商界，但只要阿爺一出聲，相信商界亦必定立即收聲！