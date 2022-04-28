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28/04/2022

大灣區抽獎送樓｜吸引港青北上發展？頭獎送250萬元中山市精裝單位！登記即有獎？符合4個條件即可參加！（附登記連結）

#打工仔 #大灣區共同家園青年公益基金 #送樓 #著數 #抽獎 #大灣區青年卡 #越秀．天樾灣 #YO PLACE #大灣區 #GBA #中山市 #灣區新活新里程
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　又有抽獎送樓活動啦！不過今次抽獎送樓和「打針」無關，而是大灣區共同家園青年公益基金（GBA）為鼓勵港青往大灣區發展，特意推出「灣區新活新里程」大抽獎活動！頭奬為位於大灣區中山市「越秀．天樾灣」的精裝住宅單位一套，價值約250萬元！仲要登記即有獎？點先可以參加？即睇！

 

　　「灣區新活新里程」大抽獎活動昨日（4月27日）已開始接受報名，截止日期為9月30日！只要你是（1）18至45歲的香港居民、（2）持有有效港澳居民來往內地通行證、（3）成功登記為基金YO PLACE會員，以及（4）持有大灣區青年卡，即可參加抽獎！抽獎日期為10月25日，並於翌日公布得獎結果！

 

「灣區新活新里程」大抽獎詳情

抽獎登記日期：4月27日至9月30日

抽獎日期：10月25日

獎品：

（大獎）位於大灣區中山市西區彩青路13號的「越秀．天樾灣」精裝修3+1房住宅單位一個（建築面積為105平方米，價值約港幣250萬元，由「黃廷方慈善基金有限公司」贊助。大獎得獎者必須在中國內地未擁有任何住宅物業，才可有資格獲獎。）

（二獎）價值港幣20,000元的灣區生活簽賬額，名額20個

（三獎） 價值港幣1,000元的灣區生活簽賬額，名額500個

（人人有獎）每名合資格參加者［大獎、二獎及三獎的得獎者除外］均可獲得價值港幣100元的灣區交通津貼

 

更多詳情可查閱YO PLACE官網（按此

 

（截圖自YO PLACE官網）

 

（影片來源：「灣區新活新里程」大抽獎／YO PLACE YouTube）

 

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