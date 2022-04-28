酒店自助餐合集 | 編輯5間必吃推介：$328任食龍蝦生蠔、罕見潮式蒸海上鮮、打卡超靚櫻花主題Buffet！邊張信用卡有75折優惠？

晚市堂食重開、每枱人數上限放寬至4人，大家都陸續出外用餐，努力進行報復式大吃大喝，所以跟家人朋友最佳的活動，就是去食香港人最愛的自助餐！近日不少酒店都推出不同主題的自助餐，各具特色，編輯部精選以下5間酒店自助餐，最平每位只是$328便可以任食龍蝦生蠔！揀到合心水、定好日子就要快手訂位呀！

1. 逸東酒店：$328起食盡龍蝦、生蠔、片皮鴨

普慶餐廳一直以食物種類選擇多及抵食而深受自助餐fans追捧，食盡200多款美食，每位都只是$328起。重點推介當然是來自世界各地的時令海鮮，更提供不同烹調方法及醬汁，讓食客配搭出適合自己的口味！招牌的海鮮冷盤，包括波士頓龍蝦、新西蘭生蠔、虎蝦、翡翠螺等，全部無限量供應；另外亦有最受歡迎的即切刺身。熱食方面，有香草烤羊架、片皮鴨、白酒煮青口、照燒澳洲肉眼、意式烤豬腩肉、串燒、天婦羅、印度烤雞、燒味拼盤，以及8款Mövenpick雪糕及多款精緻甜品！最啱喜歡有多款選擇的朋友！





普慶餐廳的「海鮮饕宴自助餐」，供應超過200款美食，包括龍蝦、生蠔及即切刺身等。

（圖片來源：普慶餐廳授權）

熱食方面，有香草烤羊架、片皮鴨、白酒煮青口等，全部無限量供應。

（圖片來源：普慶餐廳授權）

海鮮饕宴自助餐

午餐

供應時間：12nn-2:30pm

收費：星期一至五 成人$328、小童及長者$218

星期六、日及公眾假期 成人$398、小童及長者$308

晚餐

供應時間：6:30pm-9:30pm

收費：星期一至四 成人$598、小童及長者$428

星期五至日及公眾假期 成人$648、小童及長者$478

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

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