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29/04/2022

料涉管治房屋等 李家超今早發表政綱

#李家超 #特首選舉 #政綱
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　　【晴報專訊】特首選舉唯一候選人李家超今早11時將發表政綱，料涵蓋政府管治、房屋、提升香港競爭力及關懷社會等4方面，簡介會將邀地區及基層代表出席。另有消息指，行政署署長鄭鍾偉將調任候任特首辦秘書長，統籌下屆政府交接安排。

 

李家超下周五將再在會展辦選委答問會，為投票日前壓軸活動。（資料圖片）


　　李家超競選辦昨公布，今早會在灣仔會展舉行政綱簡介會，將邀請地區及基層代表出席。消息人士稱，李家超早前因疫情緣故無法頻落區，但他希望接觸更多人並親述政綱，所以有此安排。有選委稱接獲通知，李家超會在投票前2日，即下周五（5月6日）再在會展辦選委答問會，將是投票日前的壓軸活動，邀請全部選委出席。

鄭鍾偉調任候任特首辦秘書長

　　據悉，李家超的政綱已經付印，料包括提高特區政府管治能力、解決房屋問題、提升香港競爭力、以及關懷社會，同時會延續現屆政府提出的「明日大嶼」及「北部都會區」，亦料沿用特首林鄭月娥提出的「三司十五局」改組方案，再增設兩位副司長，以及更多副局長與政治助理。

　　李昨在fb專頁分別談及青年及安老事務，強調要幫助年輕人全面把握發展機會，讓他們「大展身手」，亦要提升整體安老服務質素，確保長者老有所依。

　　另李家超組班工作亦有進展，2名前懲教署署長胡英明和林國良被指有機會加入「熱廚房」。多名選委界立法會議員亦有機會加入政府，其中民建聯張國鈞有機會出任民政事務局局長，現為競選辦副主任的黃元山、及同為團結基金的李浩然亦屬熱門。

　　為確保新特首當選後可即交接，港府設立的候任特首辦公室料下周起運作，料有20多人，現任行政署長鄭鍾偉將出任秘書長，他在李家超擔任政務司司長時為李下屬，政務司司長新聞秘書陳元德亦調往候任辦。

 

轉載自: 晴報

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