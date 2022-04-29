駕照續牌下月試派籌 運署研電子牌照 延行車證期限

【晴報專訊】運輸署牌照事務處上周重開現人龍，審計報告更揭署方早於7年前已試行派籌代排隊，惟最終未有實施。運輸署署長羅淑佩昨表示，未來一個月會試行在駕駛執照續牌服務派籌，若順利會在4個牌照事務處全面實施。另當局正研實行電子牌照，令行車證可由每年續牌延至每3至5年一次，期望明年推行。

運輸處牌照處櫃枱服務於疫情下一度暫停，上周四重開即大打蛇餅。（資料圖片）



羅淑佩指，正考慮在駕駛執照續牌試行派籌安排，但行車證申請因常會由車行代處理，每人會為數十至過百輛車申請，較難安排派籌，故要再研究。她又指，當局正研究實行電子牌照，令行車證可由每年續牌延至每3至5年一次，期望明年推行，下月將到立法會簡介計劃。當全面電子化後，駕駛者首次親身登記後，就不用每年親身到牌照事務處續牌。



對於審計報告指疫下人手增惟處理個案量反跌，她解釋因疫下大量個案改以郵遞申請，表格或支票填錯的機會增加，加上要透過電話聯絡申請人，故每宗個案都需更多人手處理。她指，在疫情高峰期時，積壓個案多達3.5萬宗，但積極處理下已減至約8千宗。



業界倡先收文件 杜絕炒籌



香港汽車會會長李耀培透露，運輸署以往試行續牌申請派籌，惟因曾出現「排隊黨」及「炒籌」等情況而取消；但現時積壓大量續牌個案，應急事急辦重推派籌，但要改良做法，如收取申請文件後才派籌。他又稱，電子續牌服務少人使用，除宣傳不足外，不少市民亦認為網上申請前要先到郵局認證身份程序麻煩。