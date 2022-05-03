新歌《猥瑣》自嘲MK唔靚仔 吳保錡︰好努力先做到合格嘅人

【晴報專訊】ERROR成員吳保錡最近推出個人新曲《猥瑣》，一洗壞男孩和搞笑形象，以深情歌聲道出心底話。保錡苦等三年終於推出單曲，曾因負面新聞而自我「雪藏」反省的他，坦言有經歷才有好的作品，「當機會未喺你手嘅時候，就要裝備好自己。」

保錡以新歌《猥瑣》，表達嬉皮笑臉背後的真實內心世界。



保錡為了新歌《猥瑣》，除了積極戒口、減磅之外，更放下吊兒郎當的感覺，在MV中大灑男兒淚。「ERROR嘅嘢係帶開心畀大家，個人作品就會有好多內容，相對比較沉重，想令人反思。《猥瑣》呢首歌可以講係自嘲，主要係講人哋對我嘅感覺。咁人哋覺得我係MK仔、唔靚仔；或者我要努力好多，人哋先覺得我係合格嘅人。」

保錡拍攝MV時「自肥」，找來偶像李靜儀（Heidi）任女主角。



遲出歌是最好安排



保錡希望《猥瑣》能成為駕駛人士的必播歌曲，「我自知能力唔夠，我創作出嚟嘅嘢未必人人鍾意，希望搵最好嘅團隊做最好嘅事。」他坦言首次聽到電台播出《猥瑣》時，感動得流下男兒淚，「自己好感動！粉絲實話鍾意嘅，不過作品唔係只為粉絲做，香港700萬人，希望令700萬人有共鳴。」在ERROR中，以保錡的音樂底子較強，卻被梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）爬頭出歌，保錡說︰「唔遲呀！你無經歷就唔會有好作品，亦搵唔到好嘅唱歌方法。當你經歷完一啲事，睇嘢完全唔同，細味歌詞感覺都唔同，適當時間就有適當嘅作品，唔需要問『點解唔係我』，個天會話畀你知，當機會未喺手嘅時候，就裝備好自己。」



愈搞笑內心愈壓抑



眼前成熟正經的保錡，跟綜藝節目中「快吞轟」的形象不同，問到幕前搞笑的他是否掩蓋着某部分真實的自己？他坦言︰「人只要愈搞笑，內心就有愈多唔開心嘅嘢；每日就算幾唔開心，鏡頭前就好似『上電』咁，收工嗰陣壓力好大。工作時，我可以不斷講嘢，能量高、情緒高昂，所以收工後去跑步或踩單車，享受寧靜同海風。（幕前搞笑會好攰？）唔攰，ERROR係一種精神，有個使命喺度，我好似張家輝『化骨龍』咁，每日睇好多嘢，準備好多功夫。點解YouTube搞笑片會成功？因為人哋有晒準備功夫，做得唔好係因為唔夠勤力，連欣賞人哋嘅嘢都唔肯花時間，仲點樣講成功？」

保錡認為ERROR的使命就是搞笑，所以平日做足準備功夫。（IG圖片）



會否為過往負面形象「洗底」？保錡認為完全不需要，因為觀眾早有既定「定義」，「好似《猥瑣》咁，佢覺得你係差就係差。世界太多人，無可能令所有人鍾意你，你只可以服務想睇你嘅人，或者令更多人想睇你。我目標係做好歌，將來我無能力再喺娛樂圈發展，變成一個阿叔嘅時候，隔籬個仔仲聽緊我首歌囉！」