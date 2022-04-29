29/04/2022
昨市美中不足
昨日33板塊升跌情況:
迄12:30，上升板塊:27；下跌板塊:6。
至4:30收，上升板塊:30；下跌板塊:3。
前市恒指收:19946.36；
昨市恒指收:20276.17，升329.74。
前市期指收:19973；
昨市期指收:20149，升176。
前市低水:15；昨市低水:127。
前市大市成交:1251.46億元；
昨市大市成交:1057.54億元，減193.92億元。
前市期指成交:128051張；
昨市期指成交:109859張，減18192張。
(iStock)
昨日期指結算，大市基本走好，5月期指收20171，較4月期指的20149，多升了22點。不要小看這少少的22點，只要今日仍上就是期指向上突破的大動力，今日可知。
昨市美中不足者，是成交欠奉，只約千億，此可歸咎於結算日，投資者謹慎所致，但亦可以是投資者入市意欲低。今日如成交仍未能跟上，至少逾千二億，則投資者要小心了。
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
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