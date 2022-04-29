昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:27；下跌板塊:6。



至4:30收，上升板塊:30；下跌板塊:3。



前市恒指收:19946.36；



昨市恒指收:20276.17，升329.74。



前市期指收:19973；



昨市期指收:20149，升176。



前市低水:15；昨市低水:127。



前市大市成交:1251.46億元；



昨市大市成交:1057.54億元，減193.92億元。



前市期指成交:128051張；



昨市期指成交:109859張，減18192張。



(iStock)



昨日期指結算，大市基本走好，5月期指收20171，較4月期指的20149，多升了22點。不要小看這少少的22點，只要今日仍上就是期指向上突破的大動力，今日可知。



昨市美中不足者，是成交欠奉，只約千億，此可歸咎於結算日，投資者謹慎所致，但亦可以是投資者入市意欲低。今日如成交仍未能跟上，至少逾千二億，則投資者要小心了。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)