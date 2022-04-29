市道低迷所反映的世界大局

近日港股持續低迷，與今年最高位相比，恒指足足跌了兩成，美股也下滑了近一成。市場此種信息，背後究竟有何微言大義？

世界正值多事之秋，影響股市的因素頗多，近期比較突出的我認為有3個：第一是美國加息，第二是新冠疫情對香港、中國及國際的影響，第三是俄烏戰爭引發出未來世局變化的擔憂。

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美國加息雖有吸引資金回流到美的作用，但對港的作用似頗為輕微，一個重要的指標是資金有無淨流出。在香港的聯繫匯率制度下，貨幣基礎的增減正好能準確量度資金的流動，自2008年9月金融海嘯以來，貨幣基礎持續增大，這意味著大量的資金一直流入香港，從2008年10月31日至今年4月27日，總共淨流入了17823億港元，數額巨大，就算從去年年底至本周三，淨流入也有134億港元，但自俄烏戰爭爆發後到4月27日，則共流出了14.3億港元，數量甚少，不足以改變大局。不過，資金沒有撤出香港並不等於沒有減少持有股票，據一間金融公司估計，3、4月份香港的內地股票共被套現近80億美元，不過就算屬實，也不到中國股市總值的千分之一，影響一樣有限。

如何平衡健康與經濟 有待探究

新冠疫情沒完沒了，使人感到挫折。內地與香港都選擇了生命重於經濟的策略，這對經濟不免有負面作用，不似新加坡等地全面開放這麼能保持經濟發展。上海一停頓，整個中國以至世界的供應鏈便大受打擊，其他產品的生產也會因缺少某些關鍵元件而停滯，這對經濟及股市都有打擊。不過，以中國的抗疫經驗，疫情應可快將被控制，但長期而言，健康壽命與經濟如何平衡，還有待探究。

對股市及整個世界經濟最使人擔心的部分依然是俄烏戰爭暴露出的世界政治經濟風險。這場戰爭本來可以局限為一場區域性的衝突，但現時局面仍充滿凶險，隨時整個世界被拖入冷戰、經濟戰，以至熱戰的泥沼。有美國及歐洲的撐腰並提供大量武器，烏克蘭不會太快被擊敗，雖然最終戰敗的命運也是免不了。換言之，俄發動的閃電戰沒有成功，但同樣地，美國與西方所挑起的閃電經濟制裁戰一樣也無功而退。

高度倚靠俄能源 歐盟叫苦連天

制裁戰的失敗是可以一早預料到的。歐洲高度倚靠俄的天然資源，歐盟諸國要怕的，是俄反過來制裁她們，不肯賣資源給她們，把俄踢出SWIFT及充公俄的外匯資產，更是敗筆，這意味著俄就算得到美元或歐元，也無甚用處，為何俄要把石油與天然氣送給這些國家，以換取一些幾乎是廢紙的鈔票？俄羅斯要求用盧布才可購買她的商品，是完全符合經濟原理的神來之筆，西方世界沒有俄的能源便要捱苦，只能把俄羅斯需要的商品賣給她，以換取盧布，否則便買不到需要的能源，這便等於正常的國際貿易被恢復，制裁失敗，盧布匯價回復正常。一下子俄的外匯市場穩定下來，而且她的天然氣與石油奇貨可居，中國及印度等其他國家都樂於購買，反倒是歐盟不少國家叫苦連天，波蘭與保加利亞還被用作開刀對象。

不過，美國倒不一定損失，她的能源本比俄的昂貴，原本競爭不過俄，現在卻可多賺一些，所以她也樂於在後面撥火，要歐盟在制裁戰中只要衝，不要停。繼續下去，制裁便成為一種無效的持久戰，損耗各國的國力。

制裁中國 等同炮製全球大蕭條

對俄設限，西方傳媒稱為「制裁」，俄羅斯反制裁不交來盧布便不賣能源，西方傳媒便喚作「恫嚇」。同樣的模式，是否用在中國之上，恐怕已上了美國的議事日程。這種計劃顯然是愚蠢的，西方國家對中國商品的倚賴遠遠超過俄羅斯，一旦出此下策，如何會不被中國反制裁？美國人民一般常識甚差，把日本當作是中國的首都也大有人在（你沒有看錯！），對國際事務毫無認知，但他們對通脹卻是十分在意，一打針對中國的制裁戰，美國的通脹便絕不會只是今天的8.5%這麼簡單，美國人的生活也會出大問題。

更嚴重的是世界的供應鏈會斷裂。今天世界的商品生產分為多個環節，不同環節在不同國家生產，整個系統複雜巧妙，效率高超，但若一個環節出現問題，則整條生產鏈便會垮下來，甚麼都生產不出。一搞互相制裁，尤其是劍指中國此等世界最大的工業生產國，豈不等同炮製全球經濟大蕭條？股票市場中人嗅到有國家計劃此勾當的氣息，風險在前，市道低迷有何奇怪？要阻擋此事發生，卻要世界人民了解「人類命運共同體」的重要性，大家同坐一條船，和平合作才是出路。