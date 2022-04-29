缺維他命D增染疫風險？營養師：曬太陽、吃高脂魚！攝取過量又會點？

眾所周知，攝取維他命D與曬太陽有關，惟早前疫情嚴重，市民大部分時間留家抗疫，未必有太多時間曬太陽。有營養師指出，食物中同樣含有維他命D成分，特別是油脂高的魚類與動物肝臟，足夠維他命D有助增強抵抗力以至是骨骼健康，但因油溶性維生素不易排出體外，攝取過反而有機會導致高血鈣，增加血管及器官鈣化等問題。

營養師黃兆章

對人體有益的維他命D主要是D2麥角鈣化醇及D3膽鈣化醇，註冊營養師黃兆章指，維他命D可幫助身體吸收鈣和磷質，兩者均有助骨骼健康，同時可鞏固及提升免疫力，有研究指若攝取維他命D不足，感染新冠肺炎以至死亡風險都會上升。

另外，維他命D不足亦可影響嬰幼兒發育，成年人缺乏亦可能有骨質疏鬆問題。黃稱，患者或有抽筋痙攣、全身無力、肌肉痛及情緒低落情況，但通常難聯想到是維他命D不足，往往要驗血才知道。

攝過量或致血管鈣化

與其他維生素不同，身體只要接觸陽光便可製造維他命D，黃解釋，紫外綫UVB可將皮膚下的「7-脫氫膽固醇」轉化成維他命D3，但從飲食中同樣可攝取，如三文魚或沙甸魚等油脂高魚類，及動物肝臟，不論是D2或D3，兩者都要經過身體再作轉化，才可化成真正有用的活性維他命。

黃續說，由於飲食同樣可攝取維他命D，即使疫下市民少外出，亦未必因此攝取不足，若有懷疑，例如個別因皮膚問題而不能曬太陽的人士，可先諮詢醫生或營養師意見，才考慮使用補充劑，尤其維他命D屬脂溶性，即不會自行排走多餘分量，攝取過多反而會儲在肝臟和脂肪細胞，有機會引致高血鈣，增加血管及器官鈣化，以至心律不正、腎結石及肝中毒或硬化等病的風險。