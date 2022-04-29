  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/04/2022

一場派對改寫職涯！港女畢業留歐任初創高管，帶領團隊進軍香港市場！

#網銷 #疫情 #職業生涯 #打工仔 #初創
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

Emma大中華區總經理李紫韻（Melle）表示，公司對同事在家及遙距工作抱開放態度，開放全球招聘，故不難覓得良才。（受訪者提供圖片）

 

　　在外地生活及工作，要融入當地生活及職場已不易，但畢業於理工大學的李紫韻（Melle），赴歐進修後加入初創Emma，不但快速適應新工作，更在短短幾個月就負責發展新市場，伴隨著公司成長，更已成為大中華區總經理。她的成功之道是只要有新想法就說出來，不要考慮過多。

 

　　Melle在港完成大學課程後，赴歐繼續讀碩士，畢業後留歐工作兼創業，透過網銷將德國的貨品銷往亞洲。「覺得網銷有潛力，希望進入相關公司工作。」

 

初創重效率 港網站翌年開通

 

　　2017年時，定位為Sleep Company的Emma，只是一間擁約50名員工的德國初創，她負責建立社交平台及客戶關係管理團隊。「可說是機緣巧合，當初只負責歐洲市場。」

 

　　一個聖誕派對，令Melle的事業出現很大變化。她與行政總裁在派對上閒聊間，提到公司產品在歐洲發展良好，為何不進軍亞洲市場如香港。「當時沒有做甚麼市場調查，只是憑一般商業判斷而提出。」Melle指公司文化開通及直接，亦沒有階級限制，她提出想法後，公司覺得有可能，她就著手做市場調查。至翌年7月，香港的網站已開通，開始進行銷售，「初創，重視效率」。

 

Emma在德國有研發中心及團隊，發展新產品。（受訪者提供圖片）

 

　　為何選擇先攻香港市場？Melle是港人當然較熟悉市場，加上另有4大原因：在亞洲各市場中，香港較易成立新公司做生意；香港居住環境細，買床褥一直是不少人的痛點，如太大太厚入不到電梯，Emma的床褥已壓縮在一個盒內，方便運輸；港人經常上網及瀏覽社交媒體；追求高品質的用品，在合理性價比下，願意付錢買好東西，且對歐美產品有信心。

 

攻港市場 較易開公司做生意

 

　　初時品牌靠網上宣傳及銷售吸客，後逐漸覓得合作夥伴，開拓實體銷售點。Melle回想，品牌奉行的床褥100天免費試用，當時開始在歐美流行，但在香港仍然是很新的概念，需要慢慢教育市場。

 

　　亞洲市場發展至今，不足5年已拓展至多個市場，中港台以外，還有新加坡、日、韓、澳、紐等地，在上海及馬尼拉也設有辦事處。Melle稱，品牌的發展方向是專注做研發，再與生產商長期合作，監控其出品的品質。

 

　　品牌主要做網銷開始，再發展實體銷售點，經歷兩年多疫情，生意及市場不跌反升。Melle解釋，疫情令更多消費者注意及接受網銷，對原生於網絡的品牌反而有利。現時該公司在全球擁逾850名員工，來自逾60個國籍。大中華市場中，以香港最成熟，台灣剛於去年起步，而內地市場幅員廣大、且機會多，但目標細分市場亦較碎片化，Melle指需要更多時間深耕。

 

歐洲公司流行夏日旅行以建立團隊精神，Melle最難忘在葡萄園活動及用餐後，公司包了遊船載他們回市中心。（受訪者提供圖片）

 

做好物流 產品滲入科技元素

 

　　物流方面，疫情初時略有影響，現已做好調整，與更多物流夥伴合作，影響已不明顯。Melle指品牌未來集中發展「睡眠市場」，除床褥外，也推出如床架、枕頭等產品，並會加入更多滲入科技元素的智能產品如Emma Motion。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#網銷 #疫情 #職業生涯 #打工仔 #初創

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk