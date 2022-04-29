醒目搵錢比正直抵讚！

一次，去參觀荃灣西新樓盤，差不多入伙階段，看的是她的會所設施。朋友是發展商高層，順便帶我看看不同大小單位；其中一個千多呎全海單位，景觀一流，那可是該屋苑樓王。朋友說此單位準業主在荃灣開藥房，準業主是以現金支付方式買了4個上下層雙連單位。自住一間，另外每個子女一人一間。

大家都知道過去十多廿年，開藥房是多麼好賺！賺到錢，以一億現金去買下4個單位也不為過。問題是這個開藥房的準業主，究竟有沒有交足稅？

以往聽到說那個街邊賣報紙的也有幾層樓，十分平常。許多人「搵左錢冇人知」，這當然是當事人勤奮拼搏，肯捱又慳。問題是這些做小買賣的，又有沒有交稅呢？

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朋友教書，有一學生智力較低，又有自閉症，卻對她十分信任，家裏發生甚麼事也告訴她。他們住公屋，父母都是低收入，卻已在附近買了一層樓，卻沒有報房署，正努力儲錢買第二層樓。

為甚麼這個學生會跟老師說呢？他說姐姐有工作，說將來結婚要住那層私樓；哥哥呢，沒做工，只在家裏打機。哥哥說他不想供樓，住在這公屋便可，但叫父母不要儲錢買第二層樓，把錢給了他。

學生問老師這樣的話，將來他住在哪裏……聽這學生一問，真有點啼笑皆非。

住公屋的，竟有樓收租開Benz，甚至有上市公司董事，經常有報道。攞綜援，卻走去炒散，僱主亦樂意，不用供強積金，又不用付長期服務金。

一個年輕少艾搭上一個有錢富豪，花邊新聞的報道好像很羡慕般，在追蹤她新居的樓價和手挽皮包值幾錢時，不忘把她和另一有富豪男友小明星比較，看看誰更富貴，毫不掩飾那種趨炎附勢的心態。

香港稅務制度簡單，尤其是中小企業，做生意只申請商業登記即可，無限公司更無需核數報告，有錢人請律師會計師避稅、小商戶逃稅、個人業者不報稅，比比皆是。

我們的經濟制度和社會風氣都是助長和鼓吹「醒目」，怎樣搵錢不重要，最緊要是醒目。好像醒目比實力、正直、公義重要，而且得人讚賞。

我們生活在這個地方，每個人都應該有他的責任，他不負責，代表需要其他人負責。交稅是基本社會責任，何況香港稅率低。