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29/04/2022

治療鼻敏感 | 通鼻藥、生理鹽水點用先啱？最新脫敏治療可根治鼻敏感嗎？

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Text: 盧敬欣醫生 Photo: 由作者提供

　　早前我們分析過鼻敏感（過敏性鼻炎）的原因和探討過常見的致敏原，這個常見問題除了為生活帶來困擾，影響工作表現和學業成績之外，還有機會有不同的併發症，所以一定要好好處理。今次我們集中講治療，大致分為三大方向，包括預防病發、紓緩病癥和有機會治癒的脫敏治療。

 

Read More：鼻敏感發作！哪些鼻敏感致敏原與你最Close？除了塵蟎，原來曱甴都係致敏原！

 

（網上圖片）

 

最首要、最簡單：減少接觸致敏原

 

　　治療鼻敏感的首要任務是避免接觸致敏源。首先，家居環境衛生要做得妥當。廚房及廁所需要保持乾爽，以防霉菌滋生；定期清洗冷氣機及空氣清新機的隔塵網，避免積聚致敏源；每星期更換床上用品及用60度以上的熱水清洗殺除塵蟎，亦可嘗試使用市面上的防塵蟎套；避免接觸寵物及毛絨玩具，盡量避免使用地毯。

 

（網上圖片）

 

設法改善空氣質素

 

　　第二，改善空氣質素。在家中保持空氣流通，可使用HEPA濾網的空氣淨化機。避免逗留空氣污濁的地方，即使停留也建議帶上口罩。第三，避免使用刺激氣味的用品，如樟腦、香水、殺蟲劑及含強烈香料的個人護理物品。

 

（網上圖片）

 

紓緩徵狀藥物：通鼻藥不宜長時間使用？

 

　　抗組織胺藥物和噴鼻式類固醇是鼻敏感的一線治療。新一代抗組織胺藥物不但藥效較長，可以達12至24小時，而且副作用如昏睡、口乾等問題較舊式藥物少，可減少鼻水，痕癢和噴嚏。噴鼻式類固醇是強效的消炎抗敏感藥物，有效減輕病徵，一般需要使用兩個星期以上病徵才開始減退。類固醇劑量少，只要經醫生指導，可長時間使用，吸入身體的劑量甚少。常見副作用包括鼻腔刺痛、乾燥和流鼻血。此外，坊間有些通鼻藥物可以透過鼻膜血管收縮，紓緩鼻塞問題。但長時間使用會產生上癮問題，停用後鼻塞問題會更嚴重，不建議各位擅自購買和使用此類藥物。

 

（網上圖片）

 

下一頁：生理鹽水洗鼻及手術治療法

 

 

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