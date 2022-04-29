黃偉豪：中央救市　科技股追唔追？今年五窮月窮嗎？醒你三隻心水股

嘉賓：中薇證券研究部董事 黃偉豪

今日係4月最後一個交易日，截至半日收市，累挫近6%，大幅跑輸過去十年既約2%升幅。三日假期後，港股迎接「五窮月」，今年又窮唔窮？吼咩板塊會較上算？中海油(00883)業績靚、派息正，但股價唔得省鏡，半日收市既時候，升幅自日中高位一度縮返一半落黎，純粹好消息出貨咁簡單？

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