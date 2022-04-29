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29/04/2022

利記過關運氣足，皇馬小敗根底厚

#足球 #車路士 #愛華頓 #曼城 #皇馬 #賓施馬
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　足球場上，到底是實力重要，還是運氣重要？

 

　　曼城激戰皇馬，曼城取勝自不然是實力表現；皇馬不是完敗，縱是有運，卻也反映出底子厚，實力猶在。

 

　　皇馬作客曼城，開場一度挨打，幾乎是被曼城壓制在後半場，毫無攻勢可言，10分鐘失兩球。但皇馬表現，就有如賓施馬縮影；今季往往踢得毫無霸氣，但偏偏每次都遇到對方門將出現失誤，賓施馬總能把握到。

 

今季賓施馬踢41場入41球，奧斯爾高呼他值得攞金球獎，里奧費迪南亦表認同。賓施馬往往關鍵時候出現在合適的地方，如果今季沒有賓施馬，皇馬恐怕不會早已在西甲快放。（圖片由作者提供）

 

　　運氣是有，但實力更重要，機會來臨總能轉化做入球。曼城進攻多變和具威脅力，更勝一籌。但皇馬之所以是皇馬，總有其過人之處；企穩陣腳後，即使曼城在前場如何緊迫，皇馬的傳控總有辦法找到空位。

 

　　在旗鼓相當的比賽中，實力高下從細節就看見到，但哥迪奧拿和安察洛堤幾乎都沒有犯錯，而曼城和皇馬，不論技術、戰術和執行力，都是全歐洲最佳，無論最後誰殺入決賽，都是實至名歸。

 

曼城破門機會不少，不是中柱就是中人，略欠運氣。這也是近幾年曼城在歐聯的縮影，實力頂級，偏偏入到淘汰賽，有時一念之間，運氣過了，即使實力再強，也被拒之門外。（圖片由作者提供）

 

　　那邊廂利物浦就行運一條龍，在小組賽除馬體會外，其餘球隊均沒有威脅，16強碰上國米，算是有實力，卻也只是二線對手。之後無論賓菲加，抑或現在的維拉利爾，實力均不止差兩班，可謂輕鬆過關。

 

　　抽籤有運，也要有實力才能把握到；拜仁當初面對維拉利爾，何嘗不是好簽？殊不知領隊拿高士文滿手好牌卻踢出摩連奴味道，空有運氣沒有把握好。利物浦固然有運，但四線作戰下仍踢出如此水準，實力才是關鍵。

 

　　決賽不論是利物浦對曼城或者皇馬，都將會是實力比拼，但運氣可以左右勝負，就看誰更有本事把握到機會。

 

本週焦點

 

　　英超踢到白熱化階段，昨晚曼聯和車路士踢成平手，紅魔錯失拉近和前四的距離，基本上在多踢阿仙奴和熱刺兩場的情況下，前四無望。

 

　　阿仙奴和熱刺本週對手都不弱，兵工廠作客韋斯咸，唯一優勢是體力佔優，因為韋斯咸昨晚才踢完歐洲協會盃，但槍手表現飄忽，未必穩勝，各得一分並不出奇。熱刺主場對李斯特城，士氣和狀態都是略高，但李斯特城畢竟實力不弱，一面圍攻，一面反擊，精彩可期。相信熱剌小勝。

 

　　利物浦作客紐卡素，雖然整體實力上差兩班波，但主場有優勢，加上新兵逐漸融入，打反擊有威脅，而且由降班膽踢到前十，氣勢如虹，今仗有力和局，相信利物浦不能全身而退。

 

有傳利物浦成功與高普續約到2026年，對利物浦來說，未來數年高普都繼續執教，就代表仍具有競爭力。毫無疑問，如果沒有高普，不會有今天利物浦，短期內謝拉特回歸無望。（圖片由作者提供）

 

　　曼城作客列斯聯，贏波是必要事，加上有對皇馬歐聯次回合後顧之愛憂，哥迪奧拿如何部署，不讓更多球員受傷，才是關鍵。

 

　　還有一場是愛華頓主場對車路士，最大看點當然是林柏特面對老東家會如何部署。拖肥接連失分之後，護級形勢非常危險，降班似乎已經不是天方夜譚今場對車路士。實力低一班，唯有寄望車路士昨晚大戰曼聯之後，週日賽事有可能輪換，能夠從車仔身上搶到1分已經是最好結果。

 

無論在車路士還是愛華頓執教，林柏特的面對不同對手的陣容和戰術，都令人摸不著頭腦。是他自視過高，沒有做好功課，還是甚麼？（圖片由作者提供）

 

 

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