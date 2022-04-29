灣仔星街小區優惠｜人氣抹茶店Matchali旗艦店6月進駐！仲有開業優惠！邊間咖啡店用消費券9折？外賣自取8折？

香港人生活忙碌，忙到連「Me Time」都沒有，好想趁社交距離措施放寬，留一日找一間咖啡店或Cafe喘口氣！近年灣仔的星街小區成為「歎啡」和「慢活」的代名詞，匯集了多間人氣咖啡店、餐廳酒吧、精品店、畫廊，散發與別不同的靜謐悠閒，成為鬧市中的一片綠洲！繼有「咖啡界神話」之稱的Blue Bottle Coffee分店登陸聖佛蘭士街後，備受追捧的Matchali首家旗艦店亦將於6月落戶月街，並提供9折開業優惠，相信又會吸引一班「啡友」朝聖！好消息點止一個！多間咖啡小店及餐廳包括APT. Coffee、R&R Bagels等亦推出不同的堂食及消費券優惠！即睇！

【灣仔星街小區優惠情報】1. Matchali：必點招牌抹茶拿鐵！留email即享開業9折優惠！

近年備受追捧的人氣抹茶店Matchali終於登陸灣仔星街小區啦！Matchali飲品均選用京都宇治第五代茶園手工採摘的頭茬茶道級抹茶、以傳統技巧調製，味道香濃回甘，一直深受抹茶控喜愛！雖然Matchali首間旗艦店要到6月才開業，但編者收到風，新店會以The Matcha Bar為特色主打，大家可以觀賞手拂抹茶特飲的製作過程，還會引入嶄新的全日美食菜單、純素軟雪糕，以及全新咖啡系列！聽講這全新咖啡系列是使用來自哥倫比亞、哥斯達黎加、尼加拉瓜和洪都拉斯的咖啡豆混合而成，富有堅果味，同時帶有淡淡的橙皮和紅茶香味！想試？記得留意新店開業日子啦！偷偷告訴大家，現在到官網（按此）留下電子郵件地址，即可率先獲得9折開業優惠！

Matchali

地址：月街5號

【灣仔星街小區優惠情報】2. R&R Bagels：以消費券平台付款即可享9折優惠！

Bagel＋咖啡，絕對是滿分的配搭！在Bagel界享負盛名的R&R Bagels，以獨家秘方把紐約最好的Bagel滋味帶來香港，Bagel口感紮實而帶點嚼勁，聽講店內最受歡迎的是煙三文魚Bagel，外皮香脆而裏面煙韌，配上煙三文魚和香滑濃郁的Cream Cheese！一個字，正！

即日起，只要以四大電子消費券平台付款，即可享9折優惠！惠顧主餐單外賣也可享9折優惠！

R&R Bagels

地址：軒尼詩道28號１樓

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