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綠路閑人
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02/05/2022

一味兩食！用油甘魚鮫煮湯+日式大碗飯（附食譜）

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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　氣溫高升影響胃口，正常飯餐提不起食慾，搞搞新意思，以油甘魚鮫煮湯做飯，一味兩食，平靚正，滋味醒胃又飽肚。

 

　　這一湯一飯的組合，表面看來複雜功夫多，實情省時方便，最重要是大部份工序均可預先做好，吃前10分鐘加工即可；尤其適合在家工作的閑人，可以一邊開會一邊滾湯，一邊寫稿一邊煮飯，善用時間，別人的10分鐘，我把它變成20分鐘，靈活高效。

 

　　一直都說，做甚麼菜也好，首要條件就是材料盡量要鮮，新鮮材料做出來的餸菜，縱使烹煮時出現技術性的失手，味鮮依舊取勝。

 

　　我的油甘魚鮫都是購自居所附近的一間壽司外賣店，因為小店生意有限，油甘魚取肉做刺身或壽司後，每天出售的魚鮫，就只有幾個，早去到，魚未開，晚一點，又售罄。每次經過，我都會踫踫運氣，大大兩件才$60，可以做二人份的餐膳，有湯有飯，自覺超值。

 

　　油甘魚屬白身魚，較拖羅、三文魚及沙甸魚淡口少油，肉質細嫩，魚味清鮮。喜歡吃香口餸菜或以酒伴餐的話，可把洗淨的油甘魚鮫直接煎、燒或焗，待外層呈金黃香脆狀時，灑上適量海鹽即可上桌，同樣簡易惹味。

 

入正題：

 

材料 — 油甘魚2件、日式油豆腐皮隨意、日本白蘿蔔隨意、日本醃漬蘿蔔隨意、日本米、薑片

 

調味料 — 日式壽司醋、鹽、油

 

做法 — 蘿蔔魚湯

 

 

1.  油甘魚鮫輕刮魚鱗，洗淨，抹乾。

 

2.  日本白蘿蔔去皮，洗淨，切小件。

 

3.  以大熱滾水快速沖洗日式油豆腐皮，減少油膩，切幼條。

 

 

4.  平底鍋以慢火加熱，注入少量食用油，把油甘魚煎熟。

 

5.  待涼後，取出魚肉留作做大碗飯。

 

6.  小鑊注入少量食用油，薑片略爆，加入已拆肉，只剩魚皮魚骨的油甘魚鮫。

 

 

7.  先以大火滾10分鐘，再轉慢火多煮10分鐘。

 

 

8.  取出魚皮魚骨薑片，只保留魚湯，加入白蘿蔔，以慢火煮至七成軟身。

 

9.  進餐前翻熱蘿蔔魚湯，加入豆腐皮幼條，調味即成。

 

做法 — 大碗飯

 

 

1.  把取出的魚肉稍稍弄碎，加少許鹽拌勻調味。

 

 

2.  取適量日本醃漬蘿蔔切小粒。

 

 

3.  洗米煮飯。

 

 

4.  進餐前，注入適量壽司醋，與米粒徹底拌勻，再加入魚肉和醃漬蘿蔔粒，試味，若嫌淡口，可略加鹽份，即成。

 

小貼士︰

 

1.  煎油甘魚時盡量不要煎至焦香，否則魚湯湯色較易變濁。

 

2.  白蘿蔔去皮要夠狠，刮多兩層，蘿蔔煮起來特別鮮甜。

 

3.  不一定要用日本米，但以日本米做大碗飯，最合情理。

 

 

 

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