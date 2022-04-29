消費券2022｜4 電子支付工具增 300 萬用戶！香港將成為無現金城市？

政府今年再度派發電子消費券，振興本港經濟。為了把握箇中機遇，4 家消費券營辦商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」和 WeChat Pay HK 均積極提供優惠，希望吸納更多商戶和顧客使用他們的服務，增加電子支付的普及程度，助港成為智慧城市。究竟近年電子支付在港的滲透率如何？消費券計劃是否令電子支付日趨普遍？未來它會否成為主流？

電子支付愈趨普及

參考立法會秘書處的文件，近年本地電子支付工具的使用量上升。2018 年，金管局啟動快速支付系統「轉數快」，讓市民隨時隨地進行跨銀行及儲值支付工具的即時資金轉帳。截至 2021 年 第 4 季，「轉數快」累積登記數目已高達 960 萬，而 該季度交易量還較 2018 年飆升超過 10 倍。文件指，「轉數快」使用量急速增長，其中一個原因是愈來愈多商戶支援此支付方式。

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此外，本地儲值支付工具的帳戶數目和交易額，在去年第 3 季均創新高，分別達 6,560 萬和 732 億港元。文件指，這或與電子消費券計劃相關；自計劃推出至 2021年 9 月底，4 家消費券營辦商共錄得超過 300 萬個新登記消費者帳戶，以及 8 萬個新登記商戶，當中包括的士司機和街市攤檔 ，可見消費券計劃有助推動電子支付的廣泛應用。

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加速邁向電子未來

展望未來，電子支付將會更為普及。Visa 今年 2 月發表最新一份 Visa Back to Business 環球研究，該研究於 2021 年 12 月進行，訪問了來自香港、新加坡、加拿大、美國等 9 個市場，共 2,250 間少於 100 名員工的小型企業，和 5,000 名 18 歲以上的成年消費者。針對香港小型企業，研究發現：

● 90% 受訪企業視採納新的數碼支付方式為企業發展的基礎，較全球平均值（73%）高

● 95% 受訪企業稱將於今年接收非接觸式或更多的數碼支付方式，較全球平均值（82%）高

● 92% 受訪企業預計會在 10 年內完成全面數碼支付轉型，較全球平均值（84%）高



除了小型企業，本地消費者亦漸漸習慣使用電子支付。研究指出：



● 56% 受訪消費者預計將於今年更頻繁使用數碼支付，僅 2% 消費者表示會減少使用

● 31% 受訪消費者曾因實體店沒支援數碼支付而不購物

● 68% 受訪消費者預計在未來 10 年內以無現金支付

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由此可見，電子支付在港愈來愈盛行，未來更有機會成為港人熱門付款方式。為了迎合港人消費模式的轉變，商戶應及早開通電子收款服務，方便顧客結帳。掌舖 Boutir 現正支援多款港人常用的電子支付工具，包括上述 4 家消費券營辦商的服務、「轉數快」、PayMe、Atome 等！如有意了解更多，歡迎聯絡掌舖客服團隊：

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