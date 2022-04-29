死亡沒想像中可怕！夫婦留港創社企推廣簡約殯儀+生死教育！殯儀社企負責人︰活好當下，愛要及時！

「生老病死」乃是人生必經階段，你又何曾主動談生說死？

來到21世紀，大家對「死亡」看似變得開通了，但內心難免仍有一絲恐懼。然而，香港就有位80後，一點都「唔怕死」，年紀輕輕就到殯儀館做學徒，之後加入中大醫學院解剖室工作，去年更放棄中大的厚職跟太太設立殯儀社企「一切從簡」，多年來的生活幾乎離不開「死亡」兩字，這位80後就是遺體防腐師伍桂麟（Pasu）。

殯儀社企「一切從簡」主要由伍桂麟（Pasu）跟太太莫泳怡（Winnie）籌辦，跟一般社企不同，他們跳出傳統框框，致力推廣簡約而又不失莊嚴的後事服務，而且屬「一條龍」，即是協助安排身後事，更會提供全面的情緒支援，「身」後事和「心」後事都兼顧。同時，社企亦會在社區推廣生死教育，為公眾帶來實用的生死教育知識。

「一切從簡」創辦人伍桂麟（Pasu）（圖左）

「一切從簡」總監莫泳怡（Winnie）（圖右）

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