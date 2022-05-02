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02/05/2022

加薪近兩成都不滿意？自視過高同事的職場大忌：公事當私事處理！

#管理 #人際關係 #辦公室是非 #打工仔 #辦公室貼士 #職場 #加薪
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　十多年前，有舊下屬辦事能力不錯，又具效率，跟直屬上司和同事亦相處得很好。可惜，她對自己的能力看得太高，亦缺乏耐性，總希望一步登天。

 

　　「我感到很失望，不是對公司，而是因為你。」她每次都是直接找我，從來不會先找她直屬上司。在她還未找我前，已預計她必定會來，時間亦猜到就在她收到年度調薪通知後的一天。

 

　　果然，她單刀直入，還尖銳逼人。

 

　　她自視高，認為自己比任何人都「超班」，包括她直屬上司和編輯部中層主管；我相信她認為她和我也是不相伯仲，但她年輕許多。幸好，她和直屬上司關係融洽，亦甚得直屬上司的欣賞；這十分難得，自視過高的人，多是看不起別人，而且難相處。

 

　　她知道直接和我討論她在公司的發展是最有效果的。之前，她說我們公司規模太小，不適合她發展，其實是向我吹風，暗示要我多加關注她。或許她以為跟我說了，對年度調薪有過高期望，所以當收到調薪通知時，難免失望。

 

　　「你不是說過我能力不錯嗎？」

 

　　「你不是說過我有領袖才能嗎？」

 

　　「你不是說我有團隊精神嗎？」她連珠炮發的問我。

 

　　我點頭回答：「都是事實！」

 

　　她手中揚起那封調薪通知書，刻意停頓下來說：「那麼……」

 

　　我笑着反問：「你的問題是？」

 

　　「你沒理由不知道我想問甚麼？」

 

　　「有些東西還是親口說比較適合。胡亂猜測，不合情理，亦浪費時間。」

 

　　「OK！我的加薪率只有18%？」

 

　　「是！」我說：「很高很高了。」

 

　　「很高？」她語帶譏諷的說：「對甚麼人來說？」

 

　　「18%的加薪率對所有人來說都是很高了。」

 

　　「所以我對你徹底失望。」她說。

 

　　「你弄錯了！」我反問她。「在辦公室內，切勿把公事看成是私事般處理。你不滿意18%加薪率？」

 

 

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