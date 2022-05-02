加薪近兩成都不滿意？自視過高同事的職場大忌：公事當私事處理！

十多年前，有舊下屬辦事能力不錯，又具效率，跟直屬上司和同事亦相處得很好。可惜，她對自己的能力看得太高，亦缺乏耐性，總希望一步登天。

「我感到很失望，不是對公司，而是因為你。」她每次都是直接找我，從來不會先找她直屬上司。在她還未找我前，已預計她必定會來，時間亦猜到就在她收到年度調薪通知後的一天。

果然，她單刀直入，還尖銳逼人。

她自視高，認為自己比任何人都「超班」，包括她直屬上司和編輯部中層主管；我相信她認為她和我也是不相伯仲，但她年輕許多。幸好，她和直屬上司關係融洽，亦甚得直屬上司的欣賞；這十分難得，自視過高的人，多是看不起別人，而且難相處。

她知道直接和我討論她在公司的發展是最有效果的。之前，她說我們公司規模太小，不適合她發展，其實是向我吹風，暗示要我多加關注她。或許她以為跟我說了，對年度調薪有過高期望，所以當收到調薪通知時，難免失望。

「你不是說過我能力不錯嗎？」

「你不是說過我有領袖才能嗎？」

「你不是說我有團隊精神嗎？」她連珠炮發的問我。

我點頭回答：「都是事實！」

她手中揚起那封調薪通知書，刻意停頓下來說：「那麼……」

我笑着反問：「你的問題是？」

「你沒理由不知道我想問甚麼？」

「有些東西還是親口說比較適合。胡亂猜測，不合情理，亦浪費時間。」

「OK！我的加薪率只有18%？」

「是！」我說：「很高很高了。」

「很高？」她語帶譏諷的說：「對甚麼人來說？」

「18%的加薪率對所有人來說都是很高了。」

「所以我對你徹底失望。」她說。

「你弄錯了！」我反問她。「在辦公室內，切勿把公事看成是私事般處理。你不滿意18%加薪率？」