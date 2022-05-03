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03/05/2022

失眠全因「不寧腿」 或是腦退化先兆

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　　早前一位年約六十多歲的職業司機來求診，萬念俱灰的他向筆者訴苦，已經一年沒睡過好覺了。他更因睡眠不足開工，釀成交通意外。他說不知何故，每晚上床後，雙腿總是感到不安、痕癢、刺痛灼熱如被火燒。但起身出客廳走來走去，又覺舒緩了一點，當躺回床上，不安感又再復來。結果徹夜輾轉反側，不停起來，睡眠質素大受影響。

 

　　司機病人最初以為是腿部出現問題，便走去看骨科。做完磁力共振等檢查後，卻找不出成因，其後又做過各種皮膚測試，都沒發現。他患上的其實是「不寧腿」，又叫不安腿，是一種中樞神經系統疾病，主要是涉及腦幹的退化。部分病人甚至有不寧手、不寧下陰，整晚要起床如廁，才覺紓緩。但當返回床上靜止不動，不安感又會重來。不寧腿的不安頻率會隨著日子而增加，情況在夜間較為嚴重。初期可能只一星期兩晚，每晚約一兩小時。到幾個月或半年後，不安感幾乎會每晚出現，持續多個小時。

 

跟缺乏鐵質或多巴胺有關

 

　　有研究顯示，不寧腿在亞洲的病發率約5%，其成因有多種：如果是年輕女性，大多跟經期導致大量鐵質流失有關，也可能是基因遺傳，父母都有不寧腿患病史。如果患者是五、六十歲以上人士，可能伴隨其他疾病，如腎病、糖尿控制不佳、正服用開心藥腦血清素，或會出現不寧腿。但更多的病人並無以上風險因素，這或是腦退化或柏金遜症的一種先兆。柏金遜症初期有五成症狀，跟不寧腿都相類似。

 

　　醫生會根據情況，為病人制定不同的治療方案。例如，缺鐵性貧血的年輕女性，補充鐵丸就能消除症狀。其他患者主要是處方多巴胺促進劑 (dopamine agonist)。因不寧腿跟柏金遜症在病理上或有共通之處，所以某類治療柏金遜症的藥物，都可用作治療不寧腿。另有研究顯示，不寧腿會增加心腦血管疾病風險，因此，對於本身患有三高、糖尿病、代謝綜合症的不寧腿病人，除補充多巴胺外，也會因應狀況處方合適藥物，以減低其心臟病發、中風等風險。

 

　　前文提及的司機病人在服藥後，不寧腿已立即紓緩，可以好好睡一覺。然而，不寧腿始終是退化性症狀，患者需要持續服藥才能長期控制。如進展良好，會考慮逐步減少服用劑量。此外，在日常生活中多做運動，睡前做適量伸展、足浴或按摩，都有助紓緩情況。雖然不寧腿病人日後患柏金遜症的機會較其他人高，但也並非必然，無須過分憂心。最重要是及早診治，跟隨醫生指示用藥，就可盡早回復正常生活。

 

腦神經科專科鍾鎮邦醫生

 

 

 

 

 

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