林峯滄桑造型登《Chill Club》 網民：好似《尋秦記》寡人

【晴報專訊】現年42歲的林峯前晚先後現身ViuTV《Chill Club》及無綫《勁歌金曲》，一夜雄霸兩台音樂節目。曾獲封「亞太區最受歡迎男歌星」的他，在《Chill Club》演唱《忘記傷害》、《如果時間來到》等經典舊作，網民大讚他聲底靚唱功穩。不過，網民對林峯的黑實剷青造型大感驚訝，又指其膚色面形還原他在劇集《尋秦記》中的嬴政（寡人）一角。

林峯首度現身《Chill Club》，非常投入演唱金曲。（FB圖片）



近年長駐內地吸金的林峯，早前在港完成電影《九龍城寨‧圍城》的拍攝工作，經常與太太張馨月及愛女Luna遊山玩水。當年以「Chok樣」聞名的他，前晚以華納歌手身份，首度在ViuTV音樂節目《Chill Club》亮相，大唱《忘記傷害》、《記得忘記》及《換個方式愛你》等經典金曲；不少網民表示「回憶返晒嚟」，又讚他多年來唱功未有生疏，雄渾歌聲令人聽出耳油。



張馨月重溫節目撑老公

42歲的林峯被指膚色面形似《尋秦記》嬴政。（網上截圖）

42歲的林峯被指膚色面形似《尋秦記》嬴政。（網上截圖）



不過，早前剷青拍戲的林峯，以「陸軍裝」髮型現身節目，網民紛紛表示「睇唔慣」，直指他當年是靚仔小生，如今卻滄桑佬味濃，加上面形亦比之前飽滿，有人笑說「好似《尋秦記》嘅寡人」，亦有人反駁指林峯已年過40兼已為人父，形象成熟一點亦屬正常。

林峯前晚與太太及朋友在家欣賞《勁歌金曲》。（微博圖片）



前晚《Chill Club》播畢後，林峯相隔半小時便「轉場」在無綫《勁歌金曲》獻唱，同一晚現身兩大電視台。他在《勁歌》演繹《唱情歌的人》、《幼稚未完》等新作。昨日他在微博po相，並寫道︰「跟幼稚園嘅同學仔一齊聽《幼稚未完》。」而張馨月前晚特地轉發老公在《Chill Club》的演出片段，並留言︰「靜靜聽。」