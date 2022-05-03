Join投資班與Patreon，傻不傻？

早前拍片提到一個近期現象，就是除了投資班外，突然湧現了一批投資主題的Patreon作家，以提供投資貼士作招來，會員索價每月數百至數千元不等，計一計，輕鬆月入十萬元，有些更達數十萬元，實在是一條財路。

這類Patreon的投資故事一般相當引人入勝，事主靠神秘的投資操作，獲取豐厚的投資回報，令網友樂意課金加入成為會員。故事是真是假？不可能被驗證。即使往績真有其事，亦不代表能被複製。

然而，我並非否定所有收費分享，我亦認同知識有價，始終人家有價有市，不太相干吧，亦不想阻人家發達。影片主要討論一個現象，提醒網友小心選擇課金平台而已。

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及後，收到一位網友留言提出看法，認為網友參與投資課程或Patreon亦有其合理性：

網友留言：

非常認同知識有價，我幾年前都參與一個投資課程，選擇了一個立足差不多10年，有一定名氣的人。該課程簡介亦提到課程目的是讓參與者學習，投資並不可能一步登天，課程內容亦十分實質。雖然，其實只要你願花時間自學，該課程所教授的內容確能於一些書與免費youtube處找到，但資料太零碎，若學員本身無概念，很難理解整個架構。

該課程最重要教曉我，投資錢並不容易賺，一定要持續練習、實戰、重溫。亦令我養成每日閱讀的習慣，更能認識到一群思想一致、心態正面的同學，持續互相分享其他課程得到的資訊。能令自己的心態與習慣得到改變，價值已遠遠超過當初的學費。

因此，我不認為付費求教的人就一定是傻瓜，無論學員是否被騙，願意付費的，至少已比人多走一步，最後真的被騙的話，算是買個教訓。美國三屆投資冠軍Mark Minervini都有私人頻道，月費索價499美元，會員數以萬計，難度又是騙子嗎？當自己累積不少知識後，一聽便能分辨真偽。

別總譏諷別人「學了這麼久，不見你賺了多少」，或者凡見到收費的，就想「人地如此厲害又怎會教你呢？」，這類人只會錯失很多真材實料又真心分享的人，相信他們若干年後，仍舊跟今天沒多少進步。

後記：

這位網友說得很好，亦分享了他的自身經驗，我亦相當認同。的確，報班也好，加入Patreon也好，自身的取態很重要。若如這位網友般持著積極學習心態，付出金錢以換取知識，節省時間，這是很好的動作，亦很聰明。比如有位高手，把閱讀過千本巨著的知識與數十年投資經驗、心法、內功，整合於10小時的課程中與我分享，讓我的投資起始點得以大大提前，即使學費需要一萬幾千元亦無可口非。

只不過，今時今日，並非人人如此取態。大多散戶傾向取些投資貼士而已，簡單說就是買冧巴。正因有此需求，坊間所衍生出來的「產品」（投資班與Patreon）亦是這樣，正所謂「不用說廢話，快點派冧巴」，課程價值在於冧巴準確度，此風並不健康。總結，題目在反問「傻不傻？」終究要看其取態吧。

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