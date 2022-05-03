連續幾次談過基金之後，今日想轉個話題，那就是債券，因為本欄的欄目是基金和債券呢！

各位，看到今日的標題，是否會感到有點奇怪？無他，因為在大部分人的認知當中，投資債券就代表保守，因為主要是賺息，何來高風險？

十年多前，如果我說，港人對於債券的認識一定不多，我相信沒有人會反對，因為當時港人提起投資，就只識股票，債券根本未成氣候。也因此，當時可以給投資者，尤其是小投資者買的債券為數不多。即使有，入場門檻動輒都要幾百萬港幣，不是人人都可以負擔。

（iStock）

但自從政府在2011年首次推出iBond，即通脹掛勾債券之後，情況開始有點改變。我認為，港人對債券投資的認識，也是由iBond開始的。到了2016年，政府首次推出，並以退休人士為主要對象的銀髮債券，簡稱銀債之後，有參與債券投資的港人數目又進一步增加。

當然，最重要一點是，這些政府債券的入場費只是1萬大元，可以說是有身分證就有條件入場。

而到了今年，政府又首次推出綠色零售債券（簡稱綠債）。不過，對投資者來說，綠債的條款跟iBond完全一樣，所以絕對值得參與。

只不過，對政府來說，綠債集資所得，只會用於本地公共綠色項目融資或再融資，例如可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。

在這裏不妨提一句，這批綠債本來是於今年3月1日開始認購的，但由於當時疫情嚴峻，故此押後至本月26日才開始認購，截止日期是5月6日。但這也好，因為發行額由原來的60億，增至150億，最高更可達200億，令到成功認購的機會增加了，因此，有興趣的朋友要把握機會了。

回說今日的話題，即是投資債券為甚麼是高風險？我剛才提到的幾種債券，其實絕對是低風險，因為發行人就是香港政府。

雖然今時今日的香港政府，為了疫情已經花去一大筆儲備，但我們的底子實在厚，現在花了的只是一小部分。而且，香港的經濟也是「彈力十足」的，即是說，只要疫情緩和，大家的生產和消費意慾便會重新湧現（投資意慾即使在疫情嚴峻時也很高）。換句話說，花掉的，我們很快便可以賺回來。

結論就是，只要是政府發行的債券，風險都極低。當然，這也要看是哪個國家或地區的政府，因為即使大如一個國家，也有可能賴債的。

但整體來說，為了理解債券的風險，大家可以先把所有債券分成政府發行的債券，以及企業發行的債券，前者的風險一般都十分低。而後者的風險就相對較高。

我之所以用今日的標題，也是因為過去一年，大家在財經新聞中，經常會聽到中國恒大（03333）的債券有可能違約，又說她的債券價格大跌等等。

是的，我今日標題指的《投資債券高風險》，正正就是指這些由企業發行的債券。

我想先嚇一下大家，何謂高風險？其實，如果押錯注，其實可以Total Loss的。到底情況如何？下次再續。