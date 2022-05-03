  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

03/05/2022

投資債券高風險？

#債券 #風險 #發行人 #綠色零售債券 #企業債券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　連續幾次談過基金之後，今日想轉個話題，那就是債券，因為本欄的欄目是基金和債券呢！

 

　　各位，看到今日的標題，是否會感到有點奇怪？無他，因為在大部分人的認知當中，投資債券就代表保守，因為主要是賺息，何來高風險？

 

　　十年多前，如果我說，港人對於債券的認識一定不多，我相信沒有人會反對，因為當時港人提起投資，就只識股票，債券根本未成氣候。也因此，當時可以給投資者，尤其是小投資者買的債券為數不多。即使有，入場門檻動輒都要幾百萬港幣，不是人人都可以負擔。

 

（iStock）

 

　　但自從政府在2011年首次推出iBond，即通脹掛勾債券之後，情況開始有點改變。我認為，港人對債券投資的認識，也是由iBond開始的。到了2016年，政府首次推出，並以退休人士為主要對象的銀髮債券，簡稱銀債之後，有參與債券投資的港人數目又進一步增加。

 

　　當然，最重要一點是，這些政府債券的入場費只是1萬大元，可以說是有身分證就有條件入場。

 

　　而到了今年，政府又首次推出綠色零售債券（簡稱綠債）。不過，對投資者來說，綠債的條款跟iBond完全一樣，所以絕對值得參與。

 

　　只不過，對政府來說，綠債集資所得，只會用於本地公共綠色項目融資或再融資，例如可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。

 

　　在這裏不妨提一句，這批綠債本來是於今年3月1日開始認購的，但由於當時疫情嚴峻，故此押後至本月26日才開始認購，截止日期是5月6日。但這也好，因為發行額由原來的60億，增至150億，最高更可達200億，令到成功認購的機會增加了，因此，有興趣的朋友要把握機會了。

 

　　回說今日的話題，即是投資債券為甚麼是高風險？我剛才提到的幾種債券，其實絕對是低風險，因為發行人就是香港政府。

 

　　雖然今時今日的香港政府，為了疫情已經花去一大筆儲備，但我們的底子實在厚，現在花了的只是一小部分。而且，香港的經濟也是「彈力十足」的，即是說，只要疫情緩和，大家的生產和消費意慾便會重新湧現（投資意慾即使在疫情嚴峻時也很高）。換句話說，花掉的，我們很快便可以賺回來。

 

　　結論就是，只要是政府發行的債券，風險都極低。當然，這也要看是哪個國家或地區的政府，因為即使大如一個國家，也有可能賴債的。

 

　　但整體來說，為了理解債券的風險，大家可以先把所有債券分成政府發行的債券，以及企業發行的債券，前者的風險一般都十分低。而後者的風險就相對較高。

 

　　我之所以用今日的標題，也是因為過去一年，大家在財經新聞中，經常會聽到中國恒大（03333）的債券有可能違約，又說她的債券價格大跌等等。

 

　　是的，我今日標題指的《投資債券高風險》，正正就是指這些由企業發行的債券。

 

　　我想先嚇一下大家，何謂高風險？其實，如果押錯注，其實可以Total Loss的。到底情況如何？下次再續。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#債券 #風險 #發行人 #綠色零售債券 #企業債券

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk