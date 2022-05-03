瞄準30+健康市場！代理商引日本百年企業NIPPI產品：首要宣揚理念！生意按年增2倍！

近年健康產品的市場及需求日漸增大，除了身體護理等系列，寵物用的產品亦成為新興市場。

卓嘉顧問看好本港市場發展，以日本NIPPI COLLAGEN總代理的身份引入相關產品，在引入品牌到香港的數年間，整體生意額按年有1至2倍增長。

卓嘉顧問行政總裁周慧兒表示，當初向NIPPI提交計劃書時下了不少工夫。

日本株式會社NIPPI最大的特點，是設有自家的膠原蛋白研究實驗室，卓嘉顧問行政總裁周慧兒反映，當初向品牌方提交計劃書時下了不少工夫，重點是要實在，不能虛浮。「因為NIPPI COLLAGEN在日本當地是百年品牌，經營者非常重視品牌聲譽，加上一直是內銷產品，只對會員發售，故檢視計劃書時十分周詳。」

膠原蛋白產品 首要宣揚理念

她表示，日本方要看的並不只是業績及銷售額，重要的是如何把品牌理念宣揚開去。加上以運動員角度切入，把運動員的堅持及服用NIPPI COLLAGEN的堅持兩者理念融合；與此同時，總代理也展示如何令品牌平穩增長，保障其百年聲譽。

NIPPI在香港的市場佔有率穩定，周慧兒反映，雖然暫時不能稱為高，但增長理想。引入品牌到香港的數年間，銷售按年有1至2倍增長。內地市場的銷售亦十分穩定，每年均有倍升，正增長比流失率高。

健康產品市場及需求近年日漸增大，卓嘉顧問以日本NIPPI COLLAGEN總代理的身份引入產品。（受訪者提供圖片）

該企的主要客戶年齡層為30歲以上，她表示，香港人口老化問題嚴重，大眾對健康食品的需求增長快速。相較以往，消費者現在可從不同渠道獲取相關知識，品牌在證明產品成效時需花上更多工夫，但好處是有不少顧客已了解到營養元素的重要。

提到進軍香港及內地市場在策略上的分別，她認為兩地市場的分別頗大。「香港的消費者重視品質、不是人云亦云的客人，所以市場策略要很精準。」而且本港顧客比較不介意售價，內地客則傾向為衝動型消費。

周解釋，要令內地客消費雖然較容易，惟要爭取持續消費則較難。加上時有假貨和抄襲產品的問題，變相顧客流失量相對較高，她總結在內地市場的發展為「量大而利潤少」。

相反，香港客戶的購買量少但有持續消費，可令營業額有亮麗成績，故該企的發展重心先放在香港及澳門。「雖然相對上是先難後易，但可以證明香港是有市場的。」目前的策略是專攻本地市場，然後才慢慢在內地發展。

她反映，該品牌在疫情下更有優勢。因為市面上的商品琳琅滿目，消費者已養成自己分析產品的習慣，上網搜尋該產品不只是看有多好，重點是查看有沒有負評，才會決定購買哪個品牌。「而我們有大量產品數據及國際認證可供消費者參考，加上顧客對膠原蛋白十分熟悉，了解其對健康的好處，生意就會隨之而來。」