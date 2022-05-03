科技股乏力！升勢難延續？蔚小理四月銷量有何啟示？KK推介五月兩大心水板塊

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

5月首個交易日科技股走勢分歧，阿里巴巴(09988)一度受《央視新聞》報道「馬某被捕」消息影響股價，早市股價曾挫逾9%，其後報道改稱「馬某某」，以及《環球時報》進一步補充消息釋除憂累。市場杯弓蛇影，科技股升勢難以延續？汽車股偏軟，內地造車新勢力公布4月銷量，理想(02015)與蔚來(09866)半日跌4%及3%，而小鵬(09868)抗跌力相對較高，數據有何啟示？今集KK仲會推介兩大心水板塊，對抗五窮月！

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