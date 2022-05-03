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03/05/2022

夏天養生 | 提防「熱傷風」！炎夏防感冒飲食要加「辛」吃「苦」！「辛苦」小菜、湯水、糖水食療推介

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Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　聽說，只有笨蛋才會在夏天感冒。準備進入「立夏」節氣，炎夏尚未真實來到，本港熱浪可謂一浪高於一浪。氣溫咁高，仲有人傷風感冒？今期註冊中醫師張立彤幫「笨蛋」平反一下。張醫師仲會講講夏季養生重點，讓你增強體質，遠離感冒！

 

　　據張醫師所講，夏季雖並非流行性感冒的高發季節，但夏天高溫，汗出得多，體力消耗大，人體抗病能力也隨之減弱，所以話「夏季無病三分虛」！加上吹冷氣，故在夏季患感冒的人士亦非少見。夏天感冒，中醫學又稱「熱傷風」。臨床常見有暑熱、暑濕和風寒三種證型。常見症狀是流涕、鼻塞、打噴嚏，甚至發熱，汗多，或伴有惡心、嘔吐、腹瀉。此外，夏季某些病毒性感冒，還會併發病毒性心肌炎，應格外小心。

 

可以點預防？

 

● 避免大汗時開大冷氣。

● 夏季細菌滋生，避免食隔夜菜。

● 不要過食生冷而損傷脾胃。

● 減少甜食，甜品會助濕生痰，不僅使人發胖，還會妨礙脾胃的消化，而夏季氣候潮濕，脾胃功能低下，更應減少甜食的攝入。

● 隨時備定毛巾或手巾。夏季出汗多，毛孔開放，容易受風寒之邪的侵襲。出汗後、運動後、沐浴或游泳後記得把身上的汗水抹乾。

● 注意勞逸結合，確保睡眠好、二便通暢。

 

夏季飲食養生適宜：

 

● 適當吃點苦：中醫學認為苦味的食品能泄熱，能燥濕。一般苦味的食品，如苦瓜、苦菜、馬蘭、茶等，既可清心除煩、醒腦提神、消炎祛暑，還能增進食欲。

● 夏季要增「辛」，如生薑、大蒜、韭菜、葱、辣椒、薄荷等，可增進食欲，祛除濕氣，有微微發汗的作用，利於散熱。

● 多吃瓜類，絲瓜、冬瓜、西瓜、黃瓜，瓜類以夏季豐盛，多有清熱功效；而且瓜類水份多，可補充人體流失的水份。

● 多吃豆類：自古有「夏吃豆，勝吃肉」之說。綠豆、紅豆、黃豆、黑豆、眉豆、炒扁豆、赤小豆、花生、毛豆等，營養豐富，兼補鉀，使人恢復體力。

 

下一頁：睇「辛」、「苦」兩餸一湯食療推介

 

 

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