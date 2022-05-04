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04/05/2022

東鐵過海 5.15通車 上水往金鐘僅40分鐘 比現在快15分鐘

#東鐵線 #過海 #港鐵
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　　【晴報專訊】東鐵線過海段本月15日正式通車，有百年歷史的鐵路將延伸到4線交滙的「超級轉車站」金鐘站，成為港鐵第4條過海線，屆時由上水至金鐘只需40分鐘，比現快15分鐘，但票價不變。

 


　　港鐵形容「好抵用」，強調載客能力足以應付需求，可彈性安排「子彈車」於繁忙時間疏導乘客。新巴城巴料流失2成紅隧過海客，通車當日將取消301線，九巴亦指將檢視最少4條路線。

 

金鐘站大堂會加入「過海易」功能，透過屏幕模擬實時影像，讓市民選線過海；另東鐵全線會提供車廂載客情況顯示。


　　運房局局長陳帆指，東鐵過海段貫通新界東北、九龍中與港島，日後紅磡站到金鐘站將由19分鐘大減至7分鐘。港鐵行政總裁金澤培則稱，過海段工程已完成及通過審批，未來一周會做好營運準備。對東鐵由12卡漸轉為9卡後，市民抱怨「上唔到車」，陳帆直言間中會乘港鐵，如下班由金鐘過九龍都見市民要等兩、三班車，但亦有空載列車將整批市民「送上歸程」，相信過海段日後有同樣安排。

載客量可應付需求 票價基本不變

　　港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指，過海段通車後將全面使用新列車及新訊號系統，有更大彈性加密班次，加上有不同智慧科技分流乘客，強調載客量足以配合需求，通車首日將有新時間表，繁忙時間每2.7分鐘一班車，每當遇上短暫客量高峰，則會如現時般安排俗稱「子彈車」的「吉車」接載乘客。東鐵線將在本周六（7日）全綫改用9卡車，舊有俗稱「烏蠅頭」的中期翻新列車會在本周五「榮休」。

　　票價方面，金澤培解釋，過海段只有一個會展站為新站，故其他站票價不變。港鐵香港客運服務總監楊美珍舉例稱，紅磡站過海到會展站只收10.1元，與其他過海綫收費一樣，認為「好抵用」。至於會展站往其他站的成人八達通票價由4.7元至49.6元不等。

新巴城巴料失20%過海客 九巴檢視4線

　　對外界關注「同區不同價」及「短貴長平」等票價結構問題，如旺角東到柴灣要16.1元，但由旺角站出發只需14.9元。陳帆強調，東鐵由於涉跨境旅程，票價與其他路線不同，是歷史因素，政府與港鐵會在每年票價調整時盡量拉近。

　　對鐵路開通威脅巴士營運，陳帆強調，會確保每種工具有其持續營運及財務可行的生態環境。匯達交通稱，過海線為城巴新巴主要收入來源，料東鐵過海段通車後會流失約20%紅隧過海客，通車當日會取消特別路線301，及按客量調整其餘紅隧路線班次，但同時開辦往跑馬地及黃泥涌峽的新線1M，亦在會展站轉乘的5條指定路線，提供2元轉乘優惠。九巴則指會檢視的路線包括74X、270B、277E及277X等。

　　立法會議員陳恒鑌指，相信很多以往搭巴士過海的市民會改搭東鐵，但若沿線站太擠迫，市民或再選擇搭隧巴，又指金鐘站出問題便容易癱瘓多條路線。但香港運輸物流學會特許會員陳嘉朗認為，金鐘站可將乘客分流到不同樓層月台，惟過海段或可吸收本來乘隧巴的客源，令南港島線月台有機會迫爆，不過新界東部分社區居民主要用巴士出入，若做好配套，不擔心東鐵需求急增，又認為當局應把握通車機會理順「同區不同價」問題。

 

市民明起可用MTR Mobile及The GULU，登記取下周一會展站開放日入場券，名額5,600個，每票可讓4人入場。

 

  

 

 

轉載自: 晴報

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