轉戰商台孖鄭裕玲做DJ 余德丞︰唔好丟《口水多過浪花》嘅架

【晴報專訊】余德丞（Dickson）日前宣布離巢無綫，並在YouTube分享last day「執包袱」短片，片段至昨日勁吸逾73萬點擊，網民均支持他另覓發展。原來Dickson已有新動向，他在本周一起於鄭裕玲（Do姐）主持的商業二台節目《口水多過浪花》中擔任客席主持。經過兩日實戰，昨晚Dickson接受本報訪問時，坦言已漸入佳境︰「第一日（開咪）真係非常緊張，做完重聽再檢討。」

Do姐準備靚靚蛋糕（小圖）慶祝Dickson加盟，果然錫到燶。（IG圖片）

Dickson大派粉絲福利，分享前日開工前的「床照」。（網上截圖）



Dickson前日首度以主持身份現身《口水多過浪花》，三位主持Do姐、余迪偉及傑朱大表歡迎，Do姐更買了蛋糕迎接新拍檔。Do姐說：「Dickson成日話有聽《口水》，我久唔久都考佢邊集講咗乜，佢都答到，加上同佢係（無綫）舊同事。」Dickson透露與監製兼主持傑朱相熟，又表示得知Do姐經常在節目中分享串流平台的劇集，他也有看平台播放的紀錄片，日後可跟聽眾分享。他又自爆11年曾申請任商業一台PA（節目編導），可惜他串錯收信人的英文姓氏，因而無回音。



Do姐大讚盡責



其後，Dickson在「鄭大仙」環節解答讀者來信，有媽媽級聽眾指女兒在交友app識男仔兼有性關係，迪偉聞言即取笑Dickson︰「開你個瓣，呃啲年輕少艾、妹妹！」Do姐斥責迪偉︰「標籤人，你真係！」Dickson即執生打圓場︰「啱啱大家（聽眾）淨係聽到Dickson呃少艾。」首日節目尾聲，Do姐問他做DJ感覺如何，他說︰「好緊張驚講錯嘢，所以唔敢亂講嘢！」昨日，Do姐在節目中分享「男朋友」木村拓哉主演的新劇《邁向未來的倒數10秒》，當她尋找劇中資料時，Dickson主動醒目搭嘴︰「內田有紀有啲似邵美琪。」他表示過往做體育主持時，當一人要搵資料，另一人便會接力講其他資訊以避免「dead air」，Do姐聞言力讚他︰「好嘢好嘢！盡責！」

Dickson完成首日節目後，即在商台後花園做「賽後檢討」，非常投入新工作。（網上截圖）



感激途人支持



Dickson昨晚回覆本報稱︰「係傑朱介紹我入嚟，第一日真係非常緊張，做完返去重聽同檢討；第二日三位主持都有畀建議我，感覺上好過噚日（前日）嘅。（第二日較少開聲？）因為有訪問時段，所以主持部分係短啲。」他表示現時周一至五都會現身《口水》：「始終默契要時間建立，希望會更好，聽日（周三）係大問答環節，就要準備定問題，考下其他主持。（被取笑呃年輕少艾可有嚇親？）唔會，搞氣氛啫。其實有份參與節目已經好開心，我嘅目標係唔好丟《口水多過浪花》嘅架。」提到離巢TVB的短片點擊逾73萬，Dickson深受感動︰「就算係完全唔識嘅人，見到我都點頭支持，叫我加油，好多謝大家，所以我喺另一條片話，香港人真係好有愛。」

Dickson在《青春不要臉》飾演主角「榮仔」廣獲好評，亦是他在無綫的告別作。（網上截圖）