浸大研究發現！用含抗菌劑TCS牙膏漱口水，有機會引起結腸炎！還有甚麼產品含這成分？

市民常用的牙膏、漱口水產品，或有機會增加患結腸炎風險。浸大最新協作研究發現，常用於消費品的抗菌劑「三氯生」（Triclosan，TCS），經肝、腎代謝為無生物活性的「TCS-葡糖苷酸」（TCS-G）後，會被腸道微生物重新激活為具毒性的TCS。動物實驗證實毒化過程可在數日、甚至數小時出現，或會增加患結腸炎風險。

蔡宗葦教授指，經口腔、皮膚或空氣攝取TCS，均可進入血液，有機會流入腸道，令毒性被腸道微生物激活。（冼偉倫攝）

浸大化學系講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦，與北卡羅來納大學教堂山分校及馬薩諸塞大學阿默斯特分校共同研究發現，腸道微生物「β-葡萄糖苷（GUS）酶」中的「Loop 1」和「黃素單核苷酸（FMN）結合」能有效在體外將TCS-G轉化為TCS，對實驗鼠使用GUS抑制劑後，其結腸炎即被紓緩。

遭腸道微生物激活現毒性

實驗證明特定微生物GUS酶可促使TCS-G轉化為TCS，過程可短至數日甚至數小時，最終會令實驗鼠結腸縮短及破壞結腸結構，增加患結腸炎機會。

蔡指，過去認為消費品中的TCS可被快速代謝並排出體外，但今次研究證明實驗鼠食用含TCS食品後4周，盲腸和結腸仍找到TCS，且濃度較其他部分高；人體實驗中使用含TCS產品4個月後，糞便內亦找到TCS。至於使用TCS產品時間長短對結腸炎風險影響，有待進一步研究。

牙膏漱口水含抗菌劑TCS 恐致結腸炎

蔡補充，美國食品及藥監局已禁止銷售含TCS的非處方消毒產品，但TCS仍廣泛在逾2,000產品中使用，惟廠商未必清晰標示。

他舉例，2003年沙士時所有潔手消毒劑均驗出TCS，2009年巡查時，消毒藥水亦有「Triclosan」標示，惟近年已看不到相關標示，建議監管機構作跟進，讓消費者可循產品標籤識別風險；廠商亦應考慮轉用玻尿酸等替代抗菌劑。