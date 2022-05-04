憑3D針織打印技術突圍！3D打印手袋、家具、鞋履？本地紡織業初創多元化轉型創商機！

數碼轉型觸及各行各業，傳統行業運用科技加新思維，往往有意想不到的成效。有本地紡織業初創，嘗試打破傳統紡織業的固有框架，期望改變傳統行業，利用自行研發的三維針織打印技術，應用在時裝行業上。

InLab Innovation創辦人植子聰表示，除自家研發外，還會與內地及歐洲機構合作，提升質量要求，以達到三維針織打印技術的商品化。（向頌勤攝）

InLab Innovation創辦人植子聰（Marven），曾於近60年歷史的傳統紡織製衣廠的研發部門任職，9年前毅然離開工作十數年的舒適區，於紡織業不同供應鏈中開闊眼界。兩年前，與任職十多年的公司第三代負責人談論紡織業的未來時，找到行業突破點、創業的點子。

打破傳統框架 自動化減人手

植子聰表示：「科技的進步應不設限，且時刻在變，眼見近年三維打印（3D Printing）技術發展，在打印速度、物料多樣性，以及不同應用等突破，打印精度（解像度）亦有很大發展空間。」於2020年時，他更創立主攻三維針織打印技術的InLab Innovation初創，針對紡織行業發展，前僱主第三代接班人也有參與投資。

三維針織打印技術產品，不局限於服飾，更可打印成手袋及其他家具組件，較傳統紡織業有更多的可能性。（向頌勤攝）

他認為，傳統紡織業近年也在積極求變，已進行機械化及配合電腦軟硬件，達到自動化及減省人力的目的。而他就向生產方向發展，嘗試以三維針織打印技術，把傳統針織結構由平面變成立體。而且，InLab的三維針織打印產品不只局限在服飾品或衣服組件，製成的物料能設計成不同彈力及拉力的商品，如手袋、家具部件及鞋履中底等，以多元化方式創商機。

開拓新技術、尋找新商機，要取得市場認受並不容易，植子聰最初亦感到很大挑戰，但他卻堅信理念：「任何產品只要融合科技創新，便可跳出傳統。」他舉例，有日本服飾零售商推出的保暖內衣（Heattech）及超薄羽絨面料服飾，而該服飾採用了科技元素物料，推出市場後反應理想及獲大眾好評。

他指出，要促成生意，自己會為客戶逐一講解新科技所帶來的優勢。為求讓產品更易迎合市場需要，還會邀請相關專業人士試用產品及提供意見；並與大學合作，做市場調查報告，分析大眾需求。

創新要人才配合，對於本地的科研人才供應問題，植子聰表示，在香港要聘請某一特別科研的專業人才非常困難，加上初創公司規模及資源無法與大企比較，難以用高薪請人。以該公司的三維針織打印技術為例，既要有機械工程的背景，還要具備化學工程原料的研發等專業技能。此外，本地化工行業式微，人才非常短缺，所以他在三維針織打印材料應用與研發的職位上，便花了半年時間才能招聘到同時具備兩種專業知識的人才。

植子聰為提升員工及公司價值，鼓勵員工研發自家的三維針織打印機及創新的三維打印物料，以拓展業務發展。（向頌勤攝）

他又稱，現時連自己共有4位員工，包括機械工程師、材料應用研發人員及產品設計師，未來亦會根據公司發展逐步調整招聘策略，如現時產品推出市場，就會考慮招聘市場營銷及規劃人才；若公司發展至自行研發新三維打印機或其他項目時，也會針對該範疇聘請不同專業人才，其他的人力資源、財務等，則交由外判公司處理，以減省部分招聘人員的壓力及可集中研發。

夥大學予實習 發掘行業人才

此外，他強調，本地科研發展不能單靠一己之力，更需與該行業的專業人士、大學機構及政府協作。他自己的經營方針，是與不同機構合作，例如與理工大學紡織學系合作，除推動三維打印發展更多創新技術外，並為大學生提供實習機會，在大學校園內不同學系發掘行業的未來人才庫。