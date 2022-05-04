  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

04/05/2022

【FOCUS】降對華關稅或有戲　抗通脹前路仍漫漫

#關稅 #去全球化 #通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　甩鍋普京，再甩鍋前任？面對40年一見高通脹，拜登政府似有意借對華加徵關稅臨近法定審議期限之際，擺出對抗通脹姿態。繼財長耶倫、副國安顧問辛格後，素來強調保持對中國談判「槓桿」的貿易代表戴琪，最新也暗示減免關稅是一個選項。

 

4周年審查期至，官員紛放風

 

　　自2018年7月6日特朗普祭出對340億美元中國商品加徵25%關稅，轉眼已臨近法律規定的4周年「必要性審查」時限。據美國貿易代表辦公室周二（3日）發布的通知，首兩批針對340億美元、160億美元中國商品的額外關稅，可能在7月6日、8月23日終止（termination of the actions），除非業界代表申請延長實施（continuation of the actions）。

 

 

　　截至目前，特朗普動用301條款啟動的4個批次、覆蓋3000億美元中國商品的額外關稅，仍由拜登維持（部分商品有豁免）。據彼得森國際經濟研究所（PIIE）測算，去年美國自中國進口5064億美元商品，額外關稅稅率平均達16%，倘若取消，能為企業和消費者節省810億美元。

 

　　戴琪駁斥了上述研究，指「必須挑戰研究的前提假設……這是界於小說之類和趣味學術之間的某種東西」，但就暗示不排除降低對華關稅。這是繼耶倫4月稱「降低中國進口商品關稅值得考慮」，以及辛格上周稱「降低大量非戰略中國商品的關稅有助治理通脹」後，拜登政府再發出「降關稅、抑通脹」的信號。

 

去全球化恐令通脹更趨長久

 

　　除了加大消費者成本，額外關稅能將產業帶回美國的效果亦成疑。以拜登大力推銷的可再生能源為例，儘管中國生產全球三分二的太陽能組件，但瞌睡喬2月初就宣布將特朗普時期的太陽能設備關稅再延長4年，理由是保護國內產業勞工；短短兩周後，總部位於阿拉巴馬州的LG Electronics USA宣布退出太陽能電池板業務，因供應限制和物流成本。

 

　　華府減免對華關稅似勢在必行，但此舉能否令美國人重回物美價廉的good old days？聯儲主席鮑威爾上月已給出答案，「這肯定會是一個不同的世界通脹可能更高、生產率可能更低，但供應鏈更有彈性、更穩固的世界。」潛台詞即是，去全球化進行中，外包將轉向回流，彈性將優先效率。

 

　　儘管美國仍繼續從中國、孟加拉等較低成本的地區大量進口商品，但回流和遷移正不可避免地發生，例如投資達10億美元的Wolfspeed晶片廠上月底在紐約州建成，MP Materials在德克薩斯州的稀土廠上月同開建。

 

　　由此帶來的成本會否令通脹更長久？議息中的鮑叔或再有驚嚇。

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#關稅 #去全球化 #通脹

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk