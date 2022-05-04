【美股篇】黃偉康：Sell in May？銀行股重新上車？拆解AMD業績、芯片股部署！

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

今集為踏入傳統五窮月後的第一個美股節目，當然要請Andrew分析今年會否應驗此魔咒！美國聯儲局正召開議息會議，結果將於本港時間明日凌晨公布。留意到銀行股隔晚跑贏大市，難道在今年已累積一定跌幅後可重新上車？多間半導體公司對年內前景展望正面，包括隔晚收市後放榜的超微(AMD)，另外亦有高通(QCOM)及安森美(ON)等，供應鏈短缺的最壞時間已過？芯片股可留意？

影片網址：https://youtu.be/d1yJlhG1J5k?t=44

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