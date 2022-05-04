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04/05/2022

壓力大、天氣反覆雙夾攻！脾胃濕困！推介飲健脾理氣「洋葱蓮藕瘦肉湯」

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「一知是不是不再在家工作，回到公司，壓力大增，胃開始不舒服了。」Mable說。

 

　　「在公司工作特別忙？午飯時間不定嗎？」我問。

 

　　「有時到了午膳時間，手上的工作還未完成，打算完成後才吃，誰知過了時間又不太想吃。」Mable說。

 

　　「近日不少病人反映胃部不適，如胃脹、胃痛。生活習慣和天氣也是原因。天氣反覆，時冷時熱，又突然下雨，造成脾胃濕困。脾胃主要運化水濕，脾胃虛弱，脾胃功能欠佳，濕氣不能排掉，造成氣血不通。所以會感到胃腹脹脹的，消化不良。」我說。

 

　　「胃酸倒流呢？」Mable又問。

 

　　「這都是常見都巿病。原因都是脾虛，處理食物時不能鎖緊賁門，再加上氣血不通，胃腹脹脹，如果緊張導致肝氣鬱結，胃酸倒流就這樣造成了。」我說。

 

　　「吃降胃酸藥不就行嗎？」Mable說。

 

　　「降胃酸藥物只能一時減輕症狀，長遠或導致胃酸不足。而且脾虛這個根本問題還未解決。我們還是不要用急功近利的方法。生活上也要配合，定時吃東西，不要常常廢寢忘食。」我說。

 

　　「平時可多吃甚麼？」Mable問。

 

　　「飲食上可以多吃一些健脾食物如洋葱和蓮藕。洋葱性溫，味甘、微辛，入肝、脾胃和肺經，有理氣和胃、發散風寒、溫中通陽的功用。

 

　　蓮藕也是脾胃的食物，不過要注意，生吃和煮熟的功效都不同。新鮮蓮藕性涼，味甘，歸脾、胃、心經，有清熱生津、涼血止血、散瘀的功效。煮熟的蓮藕性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。所以要健脾胃，可以洋葱和蓮藕煲湯。天氣潮濕，可以加粟米祛濕。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃，補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。」我說。

 

　　「希望胃部不適快改善吧。」Mable說。

 

　　「還要吃中藥，對自己的胃好一點，吃些新鮮有益食物，不要只顧工作，忘記照顧身體。」我說。

 

下一頁︰「洋葱蓮藕瘦肉湯」食譜

 

 

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