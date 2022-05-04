母親節2022｜DIY「抹茶芝士凍餅」孝敬媽媽！淡淡抹茶清香吃不膩，幸福滋味滿瀉！

今個星期日就是母親節，大家會如何慶祝呢？雖然近日疫情見好轉，但是大家都不能掉以輕心，在家跟媽媽吃餐好就較為安心！母親節想送份禮物哄媽媽開心的話，不妨試試親手做個蛋糕，各位媽媽收到這麼有心思的禮物一定覺得好窩心！今次韋太就教大家DIY「抹茶芝士凍餅」，味道清香而不膩，作為下午茶或飯後甜品就最啱！

抹茶芝士凍餅

餅底材料: （6" 模）

Oreo餅 80 克 牛油溶液 30 克

材料A：

A） 淡忌廉 270 克

B）忌廉芝士 250 克 + 砂糖 50 克

C）抹茶粉 8克 + 飲用水 50克

D）魚膠粉 7 克 + 飲用水 30克

材料B：

A）芝士抹茶麵糊 120 克

B）抹茶粉 4 克 + 飲用水 20克

C）魚膠粉 3 克 + 飲用水 15克

做法：

1. 6吋餅模底部墊上牛油紙，備用。

2. Oreo 餅去除夾心奶油，放入保鮮袋內，用木棍壓碎，加入牛油溶液拌勻，快手壓入餅模內。

3. 準備材料A、B的抹茶粉及魚膠粉分別加入飲用水拌勻，備用。

4. 魚膠粉用熱水座溶，備用。

5. 淡忌廉用電動打蛋器打起至6成。

6. 忌廉芝士加入砂糖，用電動打蛋器打至軟身，加入抹茶粉水拌勻，最後加入淡忌廉拌勻，然後留起120克麵糊做餡料B。

7. 麵糊加入魚膠粉拌勻，倒入模內，放入雪櫃冷凍15分鐘。

8. 將材料B的抹茶粉水加入留起的麵糊內拌勻，最後加入魚膠粉水拌勻，倒在蛋糕內，放入雪櫃冷藏3小時。

9. 蛋糕脫模可以用一條熱毛巾圍住蛋糕模外圍，或可以用風筒吹，如有火搶可以用火搶燒，脫模。

小貼士︰

1. 蛋糕脫模可以放一圓柱體（如罐頭），然後慢慢將蛋糕模拉下。

2. 如愛吃較濃抹茶味，可以自行再加大4-5克抹茶粉的份量。