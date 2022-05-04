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04/05/2022

水星逆行又來了！當一切以為很順利，小心突然逆轉被殺個措手不及！要準備定Plan B！

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

 

　　5月有不少重要星象，除了上周所說的日食月食外，冥王星也開始逆行，而大家的老朋友水星逆行又回來了。雖然每年都有三次水星逆行，但每一次位於的星座、帶來的影響都有所不同，所以這次就跟大家講解這次的水逆。

 

　　這次的水星逆行，是從5月10日開始，到6月3日回復順行。

 

　　逆行的範圍橫跨兩個星座，會由雙子座4度逆到金牛的26度。

 

　　從4月尾開始，水星進入雙子座，本來是一個很有優勢的位置，因為雙子座是水星守護的星座，水星會有良好的發揮。

 

　　例如頭腦會比較靈活，溝通順利，從事交易買賣也得心應手。不過當你以為一切都很順的時候，就會來一個急轉彎，出現逆轉狀況。

 

　　明明跟夥伴、客戶談得不錯的事情，對方或你自己有所變卦，將之前所說的推翻，或要作出改變；

 

　　某項買賣本來進行得頗順利，但突然出現狀況；

 

　　在處理簡報、文書方面，都表現得不錯，卻發覺會出現一些意想不到的問題。

 

　　所以在逆行前，就要作好準備，無論是心理上還是實務上。就算一心以為以上所說的事情都進行得頗順利，也不要鬆懈，要做好以下準備工夫：

 

1. 設定後備計劃，所謂的Plan B，以應付突然出現的變化

2. 檢視手頭上的計劃，看看有甚麼出錯、問題，水逆時會突顯出這些情況，需要你去改善

3. 凡事要有彈性，不要把計劃定得太死板，以便隨機應變

4. 文書、資料都作好備份，水逆時資料好容易會無故消失

 

（網上圖片）

 

 

　　5月23日開始，水星就會從雙子逆回金牛座，這時候要面對的問題又是另一回事。

 

　　金牛座是關於一些金錢、財務、資源，所以在這個時段，要特別注意這方面會出現的阻滯和問題。

 

　　例如某個計劃、生意項目在財務上失了預算，所以事前最好別把預算定得太緊：

 

　　投資計劃出現問題，並非如你所預想那樣，殺你一個措手不及；

 

　　某些突發的狀況，可能導致周轉不靈，所以記得要有多一些後備方案。

 

　　再加上日月食都是在金牛-天蠍，強調了財務上的混亂、出錯、問題之爆發，所以在資源分配、金錢的處理上，還是保守謹慎一點，不要過分冒進，讓自己陷於險境。

 

　　反而水星在金牛座逆行時，可以檢視自己的價值觀、財務計劃，按著自己的需要再重新安排，或許你要改變投資方向，重新設定預算，或先清理一直累積下來的金錢問題。懂得按著星象順勢而為，好好運用水逆的時間，反而有助你改善問題，讓自己的財務更健康。

 

 

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