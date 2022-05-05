疫下少運動、常吃零食及打機 港童7個月重20kg

【晴報專訊】全球肥胖問題在疫下加劇，世衞最新報告指，肥胖每年導致全球逾130萬人死亡，在歐洲區已惡化至「流行病」的程度，近6成的成年人過胖，三分一學童超重，高達440萬胖童更不足5歲。



有本港兒科專家指，有學童因缺乏運動，疫下7個月內重了20公斤；另有醫生坦言，疫下肥胖問題惡化非歐洲獨有，他估計有1成港童過重，有10歲兒已逾百磅。



世衞最新數據指，全球每年逾130萬人因超重或肥胖致死，歐洲有近60%成年人、及三分一學童超重或屬肥胖症，440萬5歲以下兒童超重或肥胖，情況已達「流行病程度」。



世衞指，歐洲53個成員國中，地中海及東歐國家肥胖比率最高，土耳其、馬爾他、以色列和英國問題嚴峻。且疫下「封城」，迫使民眾養成久坐不動、吃零食消遣等壞習慣。

生署數據指，全港最少有20%中小學生超重或肥胖。



據本港衞生署數據指，2014至15年全港有5成15至84歲市民屬超重或肥胖。惟母嬰健康院及學生健康服務數據顯示，疫下問題加劇，2020/21年有20.2%小一、小二生屬超重和肥胖，中一生更達24.1%。



兒童肥胖 恐致多種併發症



中大兒科學系榮譽臨床副教授陳鳳英指，世衞早言肥胖是全球問題，本港肥胖兒童疫下大部分因無運動，不能維持原本體重，最極端個案在7個月內胖了20公斤。多了兒童在家吃即食麵等高卡路里的「方便餐」，令體重增長，「肥胖兒童自制力較差，疫下打機時間增長，導致睡眠不足，中央肥胖風險升。」



陳鳳英指，兒童肥胖增患脂肪肝、2型糖尿病風險，「惟初期驗不到高血糖，或掉以輕心。」而肥胖令心血管變硬，增冠心病風險；胖童更易因睡眠窒息影響腦部發展，出現過度活躍表徵，而遭誤診。



陳鳳英續指，本港生長綫在1993年制定，若再按現況作調查，本港肯定有很多兒童超重，且港人應重視肥胖引致的併發症風險，若當作風土病，視「人人都肥咗好正常」，勢致惡果。



香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠醫生指，近日來診所打防疫針的兒童確有變胖迹象，約1成6至18歲兒童和青少年明顯過重，有10歲童已逾百磅（約45公斤）。他坦言，肥胖問題非歐洲獨有，疫下港童少上體育課、無法外出致活動量減，網課養成「玩電腦唔郁」惡習，疫後恐難扭轉，「惟現無全面科學數據反映疫下港人肥胖情況，當局有必要作正式調查。」

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