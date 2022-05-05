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05/05/2022

專家：新冠已成風土病 放寬風險可控 食肆今起每枱8人

#母親節 #食肆 #社交距離措施 #竹篙灣隔離 #沙灘 #泳池 #康文署 #疫苗通行證
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　　【晴報專訊】本港疫情趨穩，昨新增313宗確診，今起再放寬3項社交距離措施，包括食肆每枱8人，餐飲業形容是「強心針」，母親節訂座率飈升至70%，料生意額可達約3.2億元。

 

3項社交距離措施今日起放寬，食肆由每枱最多坐4人增至最多坐8人。（資料圖片）


　　政府專家顧問許樹昌指，新冠病毒已成風土病，難完全清零，放寬防疫措施的風險可控。

　　第5波至今累計確診逾119.27萬宗，昨逾2,200間學校復課，再多12名學生及5名教職員確診，來自17間學校；另新增22宗輸入個案，有2人在抵港第12日才測出陽性，分別由印尼及日本入境，CT值達38，病毒量低，初步相信屬復陽。

59歲曾換腎患者 竹篙灣離世

　　另昨再多3人死亡，包括一名59歲男患者，他上周日（1日）於竹篙灣隔離設施離世，患者有長期病，曾接受腎移植，上月28日快測陽性入竹篙灣，上周日民安隊發現他不省人事，急召救護車送院，惟到急症室時已無心跳，延至下午死亡。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，患者因不適合家居隔離被安排到竹篙灣。對患者染疫後未被安排送院，醫管局總行政經理李立業稱，分流隔離非醫管局負責，日後如有需要，可配合評估是否需送院治療。

　　今起再放寬3項社交距離措施，包括食肆放寬至每枱8人、泳池重開、戶外運動不用戴口罩。歐家榮形容，過去2周疫情拾級而下，有緩慢向下趨勢，但確診數字仍相對高，會透過社交距離措施等壓至最低。

　　政府專家顧問許樹昌指，單日確診數字降至3位數後，回落較慢，相信是因為新冠病毒已成風土病，難完全清零，上月放寬防疫措施後未有反彈，加上接種率提高，現時有條件再放寬，但步伐不宜太急，又認為是否需保留航班熔斷值得商榷。港大感染及傳染病中心總監何栢良預料，本港先與國際通關可能性高，屆時將長時間出現零星個案。而當局指正更新防疫要求，短期內會通知郵輪公司籌備公海遊復航。

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，早前母親節訂座率僅30%至40%，提早放寬消息一出後即飈至近70%，料有機會爆滿，生意額可達3.2億元。香港餐務管理協會主席梁振華表示，放寬是對業界的「強心針」，料生意可恢復至疫情前80%。但酒吧要至本月19日才獲重開，香港酒吧業協會副主席錢雋永批不公，且酒吧多在晚上10時才營業，若僅可經營至凌晨2時，即每日僅營業4小時，料最多做70%生意。

 

下一頁　公眾泳池未趕及今重開 議員批康文署甩漏

轉載自: 晴報

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