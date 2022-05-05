嘉頓山隨機刀插4女 雙程證男認圖謀殺 稱自殺不遂盼獲內地判死刑

【晴報專訊】26歲內地男生於2019年聲稱因自殺不遂，萌生殺人念頭冀回內地後被判死刑。男生遂持生果刀於深水埗嘉頓山隨機插傷4名女晨運客後逃到內地，返港後被捕，昨承認4項企圖謀殺罪。法官先索取精神報告，押後至6月初處理求情及判刑。

當日數名女晨運客於深水埗嘉頓山山邊被刺傷，被告事後即逃走。



被告劉越騰（26歲），報稱學生，案發前持雙程證來港。被告承認4項企圖謀殺罪，控罪指他於2019年10月11日企圖謀殺林琼琼、吳伯弟、劉文聯及張軒娣。



被告傷人後隨即逃走



控方指被告於內地出生，與父母同住，在內地大學讀4年級，無健康問題。代表律師要求替被告索取新近精神報告後始判刑；法官同意先索取報告，並要求代表律師向精神科專家呈上求情信，以助了解被告背景。





案發日3名50及54歲的內地人，即吳、劉及張於深水埗嘉頓山山邊晨運，57歲的林亦在場。林發現被告已在附近約1小時，及後被告突然用生果刀插向林的背及頸，林血流如注及呼救。吳、劉及張見狀逃走，遭被告追截及用刀插傷頸、腹、背及肩，被告隨即逃走。



稱曾回內地致電公安自首



男晨運客目擊經過後報警，警方於附近尋回染血生果刀，翻查閉路電視後，發現被告居於油麻地一青年宿舍，將被告列入通緝名單。案發後兩天，被告經深圳灣入境時被捕，於警誡錄影會面時指，於國慶日持雙程證來港，兩天後買生果刀擬自殺，惟自殺不遂，萌生襲擊他人念頭。



被告稱與事主素未謀面，只是隨機挑選。被告認為殺死4人後可被判死刑，但知香港無死刑，遂打算殺人後回內地可獲判死刑。被告稱於內地後曾致電公安自首，惟對方稱他在港犯事，不能在內地被捕。