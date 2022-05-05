傳戴職員證低調現身電視城 蘭茜疑回巢無綫挺曾志偉

【晴報專訊】曾為無綫經典遊戲節目《驚天動地獎門人》任「獎姐」的蘭茜（簡詠嫻），昨日傳出她回歸無綫擔任行政人員，不但戴職員證穿梭電視城，更低調出席無綫活動。有指今次是無綫總經理曾志偉出面力邀蘭茜復出，她有望步王祖藍及鄭詩君（C君）後塵，由搞笑藝人升呢當無綫高層。

近年蘭茜（中）與識於微時的劉曉彤（右）經常聚會，享受人生下半場。（資料圖片）



蘭茜是90年代紅極一時的商業二台DJ，近日有傳她獲曾志偉親自游說出山，在無綫行政大樓頻頻出現，除了以職員證自由出入，更曾低調出席於電視城內舉行的活動，復出傳聞言之鑿鑿。報道指蘭茜早已正式在電視城上班，但其職務、職位皆保密，似乎與J2台的創作總監C君及無綫首席創意官王祖藍一樣，由幕前退居幕後。



曾感恩獎門人畀機會

蘭茜（左三）於04年為《繼續無敵獎門人》任嘉賓。（資料圖片）

蘭茜在《獎門人》玩遊戲時投入刨西瓜，成為經典一幕。（網上截圖）



蘭茜去年底接受傳媒訪問時，被問到志偉可有找她返無綫工作？蘭茜似乎有所暗示︰「呢個容後再講，好多謝志偉，佢可謂由細睇住我大，以前我廿幾歲佢畀好多機會我做嘢，感恩生命有佢，好多謝志偉。」至於會否回歸幕前？蘭茜當時強調會努力，有消息會通知大家。事實上，蘭茜在電台行業非常成功，90年代主持一系列《蘭茜夫人劇場》廣播劇深受歡迎，其後輾轉跳到幕前拍戲，並獲志偉安排在《驚天動地獎門人》任「獎姐」，盡顯其搞笑功力；蘭茜於06年主持節目《遊戲天王》，可惜反應一般，近年已甚少在幕前曝光。



開畫展客串劇集瓣數多

神隱多年的蘭茜，曾在今年初播出的ViuTV劇集《940920》中客串演出。（網上截圖）

去年11月，吳家樂現身蘭茜個人畫展，力挺這位才女。（資料圖片）



淡出娛圈後，蘭茜於08年完成人類學碩士學位，亦早拜書法家徐嘉煬為師，習畫及研習書法逾20年，她更是香港書畫學會及香港婦女文化藝術協會執委，堪稱才女。去年11月，蘭茜舉行四日個人書畫展，不少圈中好友包括谷德昭、吳家樂、陳榮峻及吳香倫等捧場。另外，蘭茜於今年初播出的ViuTV話題劇《940920》中客串，飾演余家聰（劉俊謙飾）小學時代的姨媽，跟扮演妹妹的簡慕華有對手戲，雖然戲份不多，但觀眾大呼驚喜。未知蘭茜成為無綫行政人員後，會否戲癮大發，再於劇集中客串一角？