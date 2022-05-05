探望昔日舊戰友 陳奕迅齋「吹水」唔敢除罩堂食

【晴報專訊】陳奕迅（Eason）近年養尊處優，甚少出席公開活動。不過近日疫情放緩，Eason亦似乎頻頻「出巡」，繼日前被拍得在天后某停車場與管理員閒聊後，前日他又現身觀塘某食店探望舊戰友，期間更興起不停「話當年」，並輪流與眾人合照，狀態大勇。

Eason疫情下經常運動，身形甚fit。（資料圖片）



早前有傳陳奕迅以100萬港元亮相TVB與芒果TV聯合製作的《聲生不息》最後一集，但他已透過唱片公司否認。雖然疫情下工作全部擱置，太太徐濠縈亦撇下他，隻身飛到日本滑雪，但Eason似乎很享受「一支公」的生活，閒時相約友人外出做運動，生活作息十分健康。



緬懷華星年代趣事

Eason與昔日舊戰友民迪（左）及Kawaii（右）見面，份外興奮。（受訪者提供）



Eason前日獨自現身觀塘某食店，探望食店老闆兼昔日華星唱片高層民迪，剛巧藝人Kawaii亦同場，造就三人難得的碰面機會。相中見Eason消瘦不少，但一身便服的他精神奕奕，甫到場即發揮「吹神」本色，跟昔日戰友雞啄唔斷，並與眾人合照留念。

Eason與眾人合照留念。（受訪者提供）



民迪昨日透露Eason是經過附近打波，故順道探望自己，他表示︰「Eason打嚟問我喺唔喺度，嚟到大家傾下偈，傾下以前華星年代嘅事，又問候下其他人，大家影下相，佢逗留咗一陣就走。」未知是否因疫情關係，Eason並沒有留低吃東西，民迪說︰「佢話自己唔會堂食。」至於Kawaii則透露與Eason回顧昔日工作時的趣事︰「我以前成日做司儀，有佢嘅活動一定玩得好開心，佢都好懷念，大家傾咗兩句，佢仲讚我瘦咗，係好開心嘅。」