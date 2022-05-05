昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:7；下跌板塊:26。



至4:30收，上升板塊:12；下跌板塊:21。



前市恒指收:21101.89。



昨市恒指收:20869.52，跌232.37。



前市期指收:20954。



昨市期指收:20719，跌235。



前市低水:148；昨市低水:151。



前市大市成交:1067.05億元。



昨市大市成交:724.48億元，減342.57億元。



前市期指成交:109582張。



昨市期指成交:63783張，減45799張。



沒有了A股，港股日子怎樣過？成交減少囉！昨市成交僅700多億，認真夠靜。升幅最多的板塊是建築業，但只升1.02%。



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建築業在靜市能掄元，是因為建築業是基礎到不能再基礎的行業，水泥、建路、建鐵路，好歹都有需求，即使外圍風雨大。



在這些成交特少的日子，指數變動可以不具意義，但那些板塊可以有支持是因為它們是避風港。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



