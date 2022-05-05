郊野公園邊陲綠化地，為何不建樓解決民生？

香港的深層次矛盾：房屋問題！「要解放的其實不是土地！是人心！」

前文分享，為私樓、居屋和公屋第二市場做好「供求管理」的確可令市場放盤量大增數以萬計的短期供應，樓市還有甚麼板塊可以增加短期供應呢？

當然，我們可以再用前特首梁振英競選時的概念：將五年後才能推出的供應提早到三年後就推出、將原本三年後推出的土地提早到兩年、將兩年後推出的供應提早到一年後推出！（大意）對！用管理和效率可以解決一定程度問題，但必然地我們應增加一些三年後可以推出的新土地供應！有了供應新血，原本發展中的土地就可以大量去追求提早推出，成為短期供應！

因此，我同意發展「郊野公園邊陲地帶」等綠化地，一些近公路、相對容易配合水電又環保價值低的綠化地，為何不建樓解決民生？很明顯是被少數人的主觀想法騎劫了大多數人的利益。

（資料圖片）

「起樓等於破壞環保」這種說法不合邏輯，很荒謬！

社會資源必定是有限的，我們追求的應是如何令兩者得到平衡！及如何將效益發揮到最高。

很多地方譬如倫敦的巴斯（Bath），加拿大維多利亞市，及新加坡等也是既環保，又是不少人聚居的地方！

其實環保是一個管理的議題，發展不等於破壞環境質素，環保規劃做得好，甚至可以改善環境質素和提升環保水平。

小市民會擔心：如何防止環保會否被異見人士利用成為反政府的手段？或者如何防止環保會成為既得利益者阻止增加土地的黑手？近年的環保組織已經是環保霸權了！我認為，若「反造地者」的意見有機會影響一個供應計劃的話，有關論者同時必須申報他和已發展計劃的利益衝突及實益權益！

社會要進步，環保更必須進步向前行，正正因為環保是重中之重，所以我們更要確定方法正確，防止環保被錯誤的概念盤踞，才可以保持足夠供應之餘有更好的居住生活。「解決到綠色土地等同解決不了人心」，這個錯誤心態仍然會根深蒂固地阻礙香港的房屋發展。

今屆特首選舉唯一候選人李家超在政綱中提出：「『多元發展，拓居住空間』，就包括全面審視現時佔地逾1.6萬公頃的『綠化地帶』，及佔地約1600公頃的「棕地」，積極探討包括用作安老院舍、住宅等不同發展的可行方案。」我對此是非常同意的！

(文章原題為「短期解決土地房屋問題建議(三)」)